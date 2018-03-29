В Могилеве за переселение в деревню платят почти $1000, но туда никто не едет 29.03.2018, 11:16

Сельское население Могилевской области сократилось за год на 5,1 тысяч человек.

Несмотря на материальную поддержку безработным жителям Могилева, переселяющимся в сельскую местность, в 2017 году только три семьи получили деньги и переселись в деревни, пишет select.by.

Сельское население Могилевской области сократилось за год на 5,1 тыс. человек, а городское — на 0,4 тыс.

За последние 10 лет переехали с помощью государства в сельскую местность из Могилева около 30 человек. Впрочем, число таких переселенцев растет: в 2018 году о желании покинуть город таким образом сообщили 14 его жителей.

Как сообщила первый заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защиты горисполкома Мария Шапневская, горожане, пожелавшие переехать в сельскую местность, смогут получить жилье и работу, а безработные еще и денежное пособие в размере девяти бюджетов прожиточного минимума, то есть около 1,8 тыс. BYN. Сумма выглядит внушительно только на первый взгляд, а по сути ее даже не хватит на переезд для семьи.

Несмотря на все усилия правительства по улучшению условий жизни на селе, города остаются намного более привлекательнее для жизни, поэтому численность городского населения в стране растет, а сельского сокращается.

В частности, в 2017 году численность городского населения выросла, по предварительным данным, на 11,3 тыс. человек и достигло 7 412,1 тыс. человек. В то же время, численность сельского населения снизилась на 24,2 тыс. и составила на 1 января 2018 года 2 079,7 тыс.

Таким образом, численность населения Беларуси в целом в 2017 году сократилась на 12,9 тыс. человек и составила 9 491,8 тыс. человек. Выросла численность населения только в двух регионах страны: в Минске и в Минской области. Столица приросла за год на 7,6 тыс. человек. В результате число жителей в ней достигло 1 982,4 тыс. человек. В 2016 году прирост составил 15 тыс. человек, то есть темпы роста населения в Минске значительно снизились.

В Минской области численность городского населения увеличилась в 2017 году на 1,1 тыс. человек и достигла 805,9 тыс. человек, а численность сельского населения выросла на 2,3 тыс. человек — до 620,6 тыс. человек. Темпы прироста численности жителей в Минской области также снизились по сравнению с 2016 годом.