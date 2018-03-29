Сколько можно сэкономить в месяц, отказавшись от автомобиля

Сколько можно сэкономить в месяц, отказавшись от автомобиля2
- 29.03.2018, 11:23
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Разница по сравнению с общественным транспортом ощутима, но на такси все равно дороже.
«Вечерний Бобруйск» решил разобраться, сколько денег можно сэкономить, отказавшись от автомобиля в пользу общественного транспорта или такси. Для этого мы подсчитали все расходы человека, который каждый день ездит на работу и обратно на машине и сопоставили их с расходами на другие виды транспорта.
Герой расследования – Максим Беланович, инструктор ДОСААФ по вождению. Он ежедневно ездит на работу и с работы на собственном автомобиле. Это расстояние примерно 14 километров.
Все его траты разделили на три группы:
Самые необходимые
Непредвиденные расходы
Дополнительные расходы
Для того, чтобы сравнить стоимость обслуживания автомобиля и стоимость проездного на автобус, журналисты посчитали основные расходы за год и в среднем за месяц.
Если предположить, что форс-мажорных ситуаций не произошло, автомобиль не нужно ремонтировать и от дополнительных расходов Максим отказался, то, в перерасчете на месяц, эксплуатация автомобиля обойдется ему в 128 рублей.
Поскольку никто не застрахован от различных форс-мажорных обстоятельств, журналисты добавили раздел с непредвиденными расходами. Максим в качестве непредвиденных расходов Максим определил для себя замену ламп ближнего света, тормозных колонок, а также «запас» на любой ремонт – 200 рублей. В зависимости от обстоятельств и состояния автомобиля, сумма может меняться.
Если Максим будет ездить из дома на работу и обратно на общественном транспорте, то его расходы будут составлять 21 рубль 90 копеек (стоимость проездного на автобус). Экономия в данном случае составит 106 рублей 10 копеек.
Если предпочтет добираться на работу на маршрутном такси, то в месяц нужно будет заплатить 35 рублей 20 копеек (44 поездки), сэкономить в этом случае получиться 92 рубля 80 копеек.
Есть также вариант добираться на такси, это обойдется в 242 рубля. То есть по сравнению со стоимостью месячного обслуживания автомобиля придется доплатить еще 44 рубля.