Экс-тренер Талай: Почему Алина до сих пор не заслуженный мастер спорта? 29.03.2018, 11:33

Алина Талай

Фото: Reuters

Александр Гутин верил, что Талай станет великой спортсменкой, и не ошибся.

Экс-тренер легкоатлетки Алины Талай Александр Гутин поделился мнением о бывшей подопечной, пишет «Народная Воля».

– Почему такой короткий список претендентов на титулы? Не хватает навыков у тренеров, трудно найти талантливых ребятишек?

– Проблем хватает, одну из них поднимают медики. При намеке на нездоровье не допускают детей к тренировкам. Ведь проще всего запретить, чем наблюдать за ним, дозировать нагрузки и лечить. Происходят удивительные вещи: на гандбольной тренировке парень выбивает палец. Его мать ведет в здравпункт, а там сообщают в милицию. А что никто из них не разу в жизни не выбивал себе палец? В игровых видах — в том баскетболе или в волейболе — это привычное дело. А уж если кто-то из детей подвернул ногу, то это ЧП городского масштаба. И совсем иное дело, когда ребенок получает повреждение на улице. В таком случае дело не доходит до милиции.

– Из-за вердикта медиков перекрыли кислород будущему олимпийскому чемпиону Александру Лесуну и ему пришлось переехать в Россию. По сегодняшним врачебным меркам Алина Талай не стала бы спортсменкой.

– Да, у нее нашли аритмию, пролапс митрального клапана и многое что еще. Доктор от Бога Тамара Кирилловна Финкевич приезжала на тренировки, проверяла ее состояние до и после нагрузок. В восьмом классе решили, что Алина только один раз выйдет на соревнования. С помощью умеренных подконтрольных нагрузок Алина восстановилась, ее состояние пришло в норму. Некоторые коллеги бубнили, мол, зачем тебе это надо? Ведь всякое могло быть. Но я верил в то, что Талай станет великой спортсменкой, и не ошибся. Теперь же Алина многократная чемпионка Европа, бронзовый призер планетарного первенства. Непонятно лишь одно: почему она до сих пор не заслуженный мастер спорта? Ведь для этого у нее есть все основания, она подходит по всем меркам, необходимым для получения звания.

– Собственно говоря, и вам бы вполне подошло бы присвоение заслуженного тренера Беларуси.

– Некому взяться за это дело. Начинать же надо с оформления документов…

– Сложно ли сейчас в Орше, где вы работаете, найти способных детей?

– Труднее, чем раньше. Во-первых, увеличился набор видов спорта, которые им предлагают. Во-вторых, детей стало меньше, в том числе и здоровых, – сказал Гутин.