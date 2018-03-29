Жители Рогачева: Все равно будем искать альтернативных перевозчиков 29.03.2018, 11:45

Белорусы в регионах бойкотируют новый закон о маршрутках.

С февраля месяца текущего года жителей Беларуси огорошила новость о том, что государство решило убрать с рынка пассажирских перевозок частных предпринимателей, которые занимаются нерегулируемыми перевозками. Проще говоря, началась война государства с теми, кто оказывает услуги пассажирских перевозок не только по более привлекательным ценам, но и более удобным способом для потребителя. Не является исключением и Рогачев, пишет сайт «Рогачев-онлайн».

Местный государственный автопарк известен своим ужасным качеством обслуживания, не говоря уже о нереально высоких ценах. Тем временем, более прогрессивные жители города категорически отказываются пересаживаться на государственный транспорт.

Как пишут в социальных сетях молодые рогачевцы, борьба государства с частными перевозчиками напоминает больше борьбу с ветряными мельницами. Судя по всему, государство просто забыло в каком веке оно находится. В эпоху развития информационных технологий, когда практически каждый гражданин имеет свободный доступ в интернет, такая борьба вызывает лишь улыбку.

Не секрет, что в Беларуси, как и в других странах развивается альтернативный рынок пассажирских перевозок. К примеру, тот же Яндекс Такси весьма популярен в Минске.

После запрета междугородних маршруток резко вырос спрос на интернет-сервисы по поиску попутчиков, что лишает государство не только самих пассажиров, но и налоговых поступлений. Ведь нерегулируемые частные перевозчики все же платили налоги.

Сами же пользователи отмечают тот факт, что им удобнее отправляться в дорогу от своих подъездов, и проводить время в пути в комфортабельном транспорте, а не мерзнуть в парковых автобусах, при этом значительно переплачивая ха безобразный сервис.