Могилевские «нетунеядцы» подключили ООН к борьбе за свои права 29.03.2018, 11:51

Комитет по правам человека ООН направил запрос белорусским властям.

Комитет по правам человека ООН вступил в официальную переписку с белорусским государством по факту нарушения прав Константина Чернова и Александра Коронкевича. Оба пострадали во время мирных протестных акций против «налога о тунеядстве» в марте 2017 года, причем Чернов — за митинг в Могилеве, а Коронкевич — за акцию в Минске, сообщает «Могилевская весна».

В ответах, которые получил правозащитник Борис Бухель, представляющий интересы пострадавших на международном уровне, указано, что жалобы Коронкевича и Чернова приняты и зарегистрированы под определенными номерами. Их копии направлены белорусским властям, у которых есть три месяца, чтобы представить в Комитет свои доводы.

Коронкевич и Чернов за участие в несанкционированных властями массовых мероприятиях были наказаны штрафами, причем Константину пришлось проводить сутки на ИВС с загипсованными руками.

Всего в конце 2017 года Борис Бухель направил в Комитет по правам человека около шести жалоб. В ближайшее время он надеется, что идет ответ по оставшимся четырем.

— Люди, которые обратились в КПЧ в 2008 году, получили решения в 2012-ом. Пусть это долго, но оно того стоит. В белорусских кейсах по нарушению свободы мирных собраний КПЧ фактически всегда стоит на стороне граждан, а не государства, — отмечал юрист.