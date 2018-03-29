Власти Великобритании начали арестовывать имущество олигархов 1 29.03.2018, 11:59

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Заморожено имущество на сумму 22 миллиона фунтов.

Полномочия, предоставленные недавно принятым в связи с законом о криминальных финансах, были использованы для замораживания многомиллионной собственности неназванного олигарха, предположительно российского происхождения, сообщил во вторник британский министр безопасности, передает The Telegraph.

Отвечая на вопрос о том, что делает правительство его страны для борьбы с богатыми россиянами, использующими Великобританию в качестве безопасного убежища для нечестных денег, Бен Уоллес сказал, что все сомнительные активы уже являются приоритетной целью для правоохранительных органов.

В течение двух недель после вступления в силу закона о криминальных финансах 31 января правительство заморозило активы «заморского олигарха», в том числе «22 млн. Фунтов стерлингов», сказал Уоллес во вторник в эфире популярной в Великобритании телепрограммы «Сегодня».

В соответствии с новым Законом олигарху был вручен «ордер о неподтвержденном богатстве». И если данное лицо не сможет объяснить источник этого богатства, его британские активы могут быть арестованы государством.

Г-н Уоллес не подтвердил является ли олигарх гражданином России, заявив, что обнародовать подобные детали – дело Верховного суда.

Отвечая на вопрос о том, может ли общественность ожидать того, что правительство все чаще станет использовать свои полномочия в отношении российских олигархов и других «людей с огромным богатством, нажитом нечестным путем», г – н Уоллес сказал: «Это будет происходить, и это уже происходит».

Напомним, что согласно принятому 31 января закону о криминальных финансах, дети коррупционеров из России и других стран мира могут быть отчислены из престижных британских учебных заведений, а деньги, которые их родители внесли за обучение своих отпрысков, конфискованы.