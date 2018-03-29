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В Минске дети спасли друга, который провалился под лед и тонул

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  • 29.03.2018, 12:07
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Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Жизнь ребенка в безопасности.

Днем 28 марта, около 14.30, на улице Райниса в Минске тонул мальчик. Сообщение об этом поступило в ГАИ, и прибывшие к месту ЧП инспекторы увидели на улице двух детей в мокрой одежде. Оказалось, что дети и прохожие сами спасли провалившегося под лед ребенка, пишет kp.by.

- Дети рассказали, что их друг переходил канал и провалился под лед. Ребята бросились спасать его. Им помогли прохожие, которые вызвали "скорую" и позвонили в милицию, - сообщает УГАИ ГУВД Минского горисполкома.

Там добавили, что мальчику, который провалился под лед, бригада медиков оказала помощь и доставила в больницу. Жизнь ребенка в безопасности. А детей, спасавших друга, инспекторы ГАИ обогрели в служебной машине и отвезли потом домой.


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