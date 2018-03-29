Мариуш Блащак: Уровень вооружения Польши значительно повышается 29.03.2018, 12:24

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Оснащение польской армии системой ПРО «Patriot» значительно повысит уровень вооружения Польши.

Согласно подписанному 28 марта контракту о поставке в Польшу ракет американской системы ПРО «Patriot», две из восьми батарей ракет «Patriot» поступят в польскую армию в 2022 году, сообщает «Радио Польша».

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что благодаря этому приобретению, Польша поднимается на гораздо более высокий уровень вооружения. Глава оборонного ведомства, в частности, сказал:

«Польша войдет в круг 15 государств, которые имеют такую систему. Более того, следует подчеркнуть, что Польша будет обладателем самой новой версии этой системы, то есть такой, которой будут оснащены лишь армия США и армия Польши».

Министр Блащак также считает необоснованными упреки в том, что Польша якобы заплатила за ракеты «Patriot» больше, чем другие государства, подписавшие договор с США. Мариуш Блащак отметил, что польский контракт очень выгоден для Польши в связи с производством частей системы ПРО польскими фирмами и инвестициями в польскую оборонную отрасль. По словам главы Министерства национальной обороны Польши, «одним из элементов этого контракта является польское производство определенных частей системы ПРО с возможностью расширения сбыта для других покупателей, а не только для польской армии».