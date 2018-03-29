Рабочие в Витебске: «Дайте хотя бы $300 зарплаты!» 5 29.03.2018, 12:30

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Фото Светланы Васильевой

Рабочие отстояли свои премии и продолжают бороться с начальством.

Не так давно в редакцию «Витебского курьера» прислал письмо мужчина, который трудится слесарем-сантехником на одном из участков Жилищного ремонтно-эксплуатационного треста нашего города. Витебчанин писал, что работников собираются в приказном порядке перевести на неполный рабочий день и, соответственно, из-за этого существенно уменьшится зарплата.

Письмо было опубликовано 12 марта, а уже 14 марта стало известно, что администрация ЖРЭТа пошла на попятную и отменила приказ.

Прошло совсем немного времени, и с журналистами связались рабочие транспортного участка ЖРЭТа, чтобы рассказать, что происходит на предприятии.

По словам мужчин, их зарплата за февраль составила от 210 до 350 рублей. Вопрос только один: как за эти деньги можно оплатить коммунальные платежи, кредиты, питание в детском садике и школе для детей и что-то покушать самим?

«Мы готовы работать, но хотим получать за свой труд достойную зарплату. Мы даже не просим 500 долларов, о которых говорят по телевизору, дайте хотя бы 300», - говорят рабочие.

Рабочие рассказали, что до реорганизации, в результате которой образовался единый ЖРЭТ города Витебска, у них все было стабильно. Ежемесячная зарплата еще несколько лет назад составляла порядка 6,5 млн, а сейчас на руки они получают чуть больше 300 рублей.

По словам витебчан, раньше у них в расчетных листках были графы «индексация», «премия сдельная», «премия временщика», сейчас этого ничего нет.

Первой исчезла строка «индексация». Несогласных сразу предупредили, что если что-то не нравится, то никто никого не держит. Но работу в Витебске найти сейчас не так просто, да и начальство обещало, что нужно просто перетерпеть пару-тройку месяцев, и все будет хорошо, потому люди остались. Но прошло время и, мало того, что ничего не вернули, так и еще одну премию отобрали.

А недавно дали на подпись бумагу, что мы согласны работать вообще без премий. Но тут уже люди пошли на принцип, кто-то сходил с этим приказом в прокуратуру, и премию оставили. Но больше ничего не изменилось.

А в январе и феврале рабочих и вовсе заставляли брать за свой счет: кто-то отгулял 2 дня, а кто-то – 5.

Кто написал заявление за свой счет на 5 дней, тот за прошлый месяц получил чуть больше 200 рублей. Вот такая экономия. Впрочем, сколько ни работай, хорошую зарплату тебе все равно не начислят. Например, у нас некоторые в декабре и январе работали внеурочно, когда нужно было чистить снег или убирать с крыш сосульки. Им дали 400 рублей зарплаты. Но разве это деньги, если ты трудился весь месяц всего с 3-4 выходными?

Рабочие недоумевают, ради чего они должны ходить на работу? Чтобы не считаться тунеядцами и чтобы шел стаж? Ведь жить на эти деньги невозможно.

«Новости по телевизору мы вообще не смотрим. А зачем? Только нервы себе трепать, когда там рассказывают, как у нас все стабильно, и все получают «попиццот». А на деле хорошо, если по 150 долларов в месяц на брата выходит. Приходится искать дополнительные заработки. Вот и получается, что на официальной работе мы трудимся на благо Родины, которой на нас плевать, а по вечерам и выходным дням, когда должны отдыхать, зарабатываем деньги, чтобы прокормить семью», - говорят рабочие.

Рабочие уверены, что зарплата у начальства явно отличается от той, которую получают рядовые сотрудники. В тоже время пропасть на прием к управляющему Виталию Иванову невозможно. Он категорически не принимает по вопросам работы – секретарь отсылает людей к руководителям структурных подразделений. И ответ всегда один:

Не хочешь работать – не работай

Сотрудникам транспортного участка ЖРЭТа интересно: политика жесткой экономии на зарплате – это позиция местной власти или личная инициатива Виталия Марксовича? Например, сейчас, по слухам, управляющий не продляет контракты тем, у кого они заканчиваются, чтобы без материальных затрат сократить штат предприятия.

«Представляете, у нас на базе даже света нет. С 7 утра до 7 вечера работает дизель-генератор. К этому мы уже привыкли, пусть только платят нормальные деньги. С той зарплатой, которая у нас есть сейчас, банки даже кредит не дают. Хочется просто махнуть рукой на эту работу и на это государство.

У людей, что называется, накипело, и они просто решили выговориться, чтобы еще раз показать, как далека действительность от того, что нам показывают по телевизору. А, возможно, хотя бы через СМИ им удастся донести свои проблемы до руководства, раз на личный прием не попасть?», - возмущаются рабочие.