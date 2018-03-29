Международные правозащитники потребовали прекратить репрессии из-за Дня Воли 29.03.2018, 12:41

Фото: ТАСС

Правозащитные организации призвали срочно отреагировать на ситуацию в Беларуси.

Об этом говорится в совместном заявлении правозащитников из «Обсерватории по защите правозащитников», партнерской программы FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), опубликованном на сайте ПЦ «Весна»:

«Обсерватория по защите правозащитников», партнерская программа FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), просит срочного вмешательства в следующую ситуацию в Беларуси.

Описание ситуации:

Обсерватория была проинформирована из достоверных источников о произвольном задержании и последующем освобождении Максима Ковалева, Татьяны Мастыкиной, Андруся Кречко, Игоря Богачека, Насты Лойко, Анны Саханковой и Насты Васильчук, наблюдателей Правозащитного центра «Весна» и Белорусского Хельсинкского комитета (БХК), а также о препятствиях осуществлению права на мирные собрания.

Согласно полученной информации, 25 марта 2018 года семь правозащитников были задержаны во время несанкционированной демонстрации на площади Якуба Коласа в Минске, организованной в ознаменование 100-летия провозглашения независимости Беларуси. Семь наблюдателей, уполномоченных ПЦ «Весна» и БХК, были частью команды наблюдателей, осуществлявших мониторинг демонстрации, и носили жилеты, обозначавшие их как наблюдателей.

Во время их нахождения в РУВД Советского района Максиму Ковалеву, Татьяне Мастыкиной, Андрусю Кречко, Игорю Богачеку, Насте Лойко и Анне Саханковой было приказано стать лицом к стене на улице, подняв руки вверх и оставив личные вещи на земле. Их сумки были обысканы, а сотрудники милиции сфотографировали их и взяли отпечатки пальцев. Татьяна Мастыкина отказалась повиноваться и ее увели; она была насильно дактилоскопирована, и ее держали за волосы при фотографировании. Все шестеро были освобождены в тот же день.

Наста Васильчук была доставлена в РУВД Первомайского района г. Минска и освобождена без составления протокола о задержании.

Максим Ковалев, Татьянa Мастыкина, Андрусь Кречко, Игорь Богачек и Наста Лойко были обвинены в «участии в несанкционированном массовом мероприятии» в соответствии со статьей 23.34 Кодекса об административных правонарушениях. Татьяне Мастыкиной дополнительно было предъявлено обвинение в «неповиновении требованиям должностного лица» в соответствии со статьей 23.4 того же Кодекса. Они должны были предстать перед судом Советского района 26 марта 2018 года, однако рассмотрение дела было отменено, а о новой дате сообщено не было.

Сотрудники милиции также задержали несколько десятков протестующих и четырех журналистов телеканала «Белсат». По меньшей мере 120 человек были задержаны в связи с акциями протеста по всей стране.

Обсерватория решительно осуждает произвольное задержание Максима Ковалева, Татьяны Мастыкиной, Андруся Кречко, Игоря Богачека, Насты Лойко, Анны Саханковой и Насты Васильчук, а также судебное преследование в отношении пятерых из них, поскольку это, как представляется, является возмездием за их законную и мирную деятельность в области прав человека.

Обсерватория призывает белорусские власти положить конец всем формам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении них, и поддерживать международные стандарты в области прав человека, которыми Беларусь связана в отношении свободы собраний.

Требуемые действия

Пожалуйста, напишите в органы власти Беларуси, призывая их:

Положить конец любым формам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении Максима Ковалева, Татьяны Мастыкиной, Андруся Кречки, Игоря Богачека, Насты Лойко, Анны Саханковой и Насты Васильчук, а также всех правозащитников в Беларуси.

Гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность всех правозащитников в Беларуси.

Соблюдать все свои международные обязательства, уважать осуществление права граждан на свободу объединений и собраний, как это установлено в Международном пакте о гражданских и политических правах, в частности его статьях 21 и 22.

Соблюдать положения Декларации Организации Объединенных Наций о правозащитниках, в частности ее статьи 1, 2, 5 и 12.2.

Обеспечить при любых обстоятельствах соблюдение прав человека и основных свобод в соответствии с международными стандартами в области прав человека и международными документами, ратифицированными Беларусью».