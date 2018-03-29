Прогнила вся властная вертикаль
- Леонид Павлючик
- 29.03.2018, 12:45
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Самое разумное, что может сделать Путин - это под благовидным предлогом уйти в отставку.
Еще неделю назад Путин и его прикормленная обслуга праздновали победу Солнцеликого на выборах. Пожар в Кемерово показал, насколько прогнила вся властная вертикаль, вся внутригосударственная хозяйственная и политическая система. Высылка порядка 150 российских дипломатов развитыми странами показала, насколько просели под водительством Несменяемого позиции России в мире.
Так называемая победа Путина, достигнутая безудержным многолетним пропагандистким накатом государственных СМИ (других у нас практически нет), а то и прямыми фальсификациями выборов, на деле обернулась тяжелейшим и, увы, закономерным поражением нашей страны на всех фронтах. Самое разумное, что может сделать Путин, это в ближайшее время под благовидным предлогом уйти в отставку. Но он этого, к сожалению, не сделает. Кончится это все драматично и для него, и для страны.
Леонид Павлючик, «Фейсбук»