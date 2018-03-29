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В Шотландии обнаружили лесного кота-гиганта

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  • 29.03.2018, 12:51
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Длина животного составляет около 120 сантиметров.

Гигантского лесного кота удалось снять на камеру видеонаблюдения в шотландском лесу Клэшиндарроч, пишет lenta.ru.

Благотворительная организация Wildcat Haven установила в кустах специальное устройство для автоматического наблюдения за животными в ночное время суток. После просмотра записи, эксперты обнаружили уникальные кадры с большим лесным котом. Его длина составляет около 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.

"Я глазам не поверил, когда в первый раз увидел этого кота, – утверждает ее сотрудник Кев Белл. – Это огромное величественное животное".

По мнению специалистов, популяция этого вида в лесу Клэшиндарроч насчитывает от 10 до 15 особей.


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