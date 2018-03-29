Власти Витебска хотят скрыть, куда идут деньги 2 29.03.2018, 12:59

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Независимое расследование активистов привело к переполоху в облисполкоме.

Недостроенный детский сад, недостаток школы и поликлиники в микрорайоне Билево. Это только часть проблем, которые уже несколько лет остаются нерешенными для жителей Витебска. Чтобы иметь возможность влиять на строительство объектов в своем городе, а также знать, каким образом распределяется местный бюджет, активисты Белорусской Христианской Демократии организовали сбор подписей и направили обращение со специальной просьбой в облисполком, сообщает «Белсат».

В ответ – неожиданная реакция властей

«Людям звонили. К людям приходили. Вводили их в заблуждение. Наводящими вопросами и таким запугиваниями заставляли отказаться от подписей», – рассказывает активистка Елена Янушковская.

Копии обращения из oблисполкома попали в администрацию города, работники которой начали сверять, действительно ли реальные люди ставили свои подписи. А именно – начали звонить подписчикам. В некоторых случаях к гражданам приходили на работу и брали расписки в стиле: «Прошу обращение не рассматривать. Его суть мне неизвестна». По словам правозащитника Павла Левинова, уже один факт телефонного звонка нарушает законодательство о коллективных обращениях и может рассматриваться как давление.

«Наш закон не позволяет должностным лицам проверять подписывали эти граждане обращения, или нет. Должностные лица обязаны в 15-дневный срок, а если необходимо проведение дополнительной проверки – в 30-дневный срок принять законное и обоснованное решение по обращению», – объясняет правозащитник.

Председатель облисполкома: «Я не знаю»

Чтобы размотать клубок и установить человека, который дал такое поручение, активисты обратились в Витебский облисполком.

«Когда мы спросили: на каком основании? Так Пинин, заместитель Шерстнева – председателя облисполкома, просто пожал на это плечами и сказал: «я не знаю». Они такими святыми притворяются, они ничего не знают, когда сами нарушают законодательство», – возмущается глава БХД по Витебской области Татьяна Северинец.

Правда, после встречи пришел ответ

«В ходе рассмотрения этого коллективного обращения были проведены беседы (выборочно) с заявителями. При этом ущемление прав, свобод и (или) законных интересов заявителей, их представителей, членов семей заявителей-граждан в связи с их обращением не допущено. Проверка подлинности подписей не проводилась», – отметил председатель облисполкома Николай Шерстнев.

Коллективное обращение Витебский облисполком все же рассмотрел. И ответил, что права граждан, связанные с их участием в формировании бюджета и развития города, и так обеспечиваются органами местного самоуправления в полном объеме.