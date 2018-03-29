Студент из Кемерово о пожаре: «Каждый был сам за себя» 29.03.2018, 13:12

2,718

Фото: ТАСС

Очевидец трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о первых минутах пожара.

Саше Пензину 18 лет, он студент из Кемерово. Саша стал очевидцем страшной трагедии, помог маленькому мальчику выйти из торгового центра и растягивал одеяло падающим из окна людям. Для The Village Беларусь парень рассказал каково это — увидеть трагедию своими глазами и найти в себе силы помогать:

— В какой момент ты понял, что начался пожар?

— Я зашел в ТЦ на четвертый этаж к кинотеатрам и сел на диванчик, ждал, пока друг приедет. Сидел в наушниках, слушал музыку. Через три минуты пробежал парень, а вслед за ним толпа людей. Снял наушники и услышал, что люди кричат «пожар!». Сделал пару шагов в сторону автоматов и увидел огонь в районе батутов. Огонь был сильный. Огонь распространялся по стенам, на потолке пылало все. Выглядело это все очень страшно. Не могу сказать, что испугался сильно. Испуг начал нарастать, когда среди людей началась паника. Вокруг кричали, бежали, не понимали, что происходит. Я сам думал, что пожар сейчас затушат собственными силами и все будет хорошо. А оказалось, совсем все плачевно. Видимость становилась с каждой секундой хуже и хуже. Я спокойно пошел к лестнице, увидел мальчика, потерявшегося в пространстве, взял его за руку и вывел на улицу. Знаю точно, что с ребенком все хорошо. Паника сыграла большую роль — время терялось, видимости не было. Каждый был сам за себя, каждый старался найти своих родных. С одной стороны, можно их понять, каждый спасался как мог.

— Когда ты вывел мальчика на улицу, остался на улице?

— После того, как вывел мальчика на улицу, отошел к выезду во двор школы. Увидел, как разбилось окно то ли на третьем, то ли на четвертом этаже. Внизу человек 20 растянули одеяло, я тоже его держал. Посмотрел наверх, вижу, что мужчина вот-вот прыгнет, я закрыл глаза и опустил голову вниз. Почувствовал, как тряпка вырвалась из рук и звук, как мужчина упал на асфальт. Удар смягчили, но без травм не обошлось. Было в этот момент очень страшно, как в тумане. Я не понимал, как такое наяву происходит. Потом увидел, как разбилось еще одно окно — там был мальчик лет 8-12. Я начал помогать растягивать одеяло. Была неразбериха, кто-то кричал мальчику: «Прыгай!», - кто-то орал: «Не надо!». И в итоге он вылез из окна, не удержался и начал падать. Естественно, не смог нормально оттолкнуться и упал на козырек. Он отлетел в другую сторону на тротуар. Упал и смотрел на нас. У меня все в глазах потемнело в этот момент. На нем было множество травм и гематом. Потом приехали пожарные и скорая, мы не стали мешать им. Помогли погрузить мальчика в скорую, и все, я отошел и наблюдал это со стороны.

— Как ты отошел от стресса?

— Мое состояние нормально, главное, что живой. Конечно, в первый день, когда это произошло, ночь не спал. Перед глазами стоял мальчишка, падающий из окна. В каждом паблике в интернете висело это видео. Каждый раз как пересматривал, страх возрастал. Не верил, что это все увидел собственными глазами. Люди организовывались снаружи, помогали. У каждого человека свое мнение, свое поведение. Кто мог, тот по возможности максимально помогал. Я не могу понять, для чего охрана закрывала дверь. Я дальше первого этажа не видел, хотел пройти дальше, но не решился. Не смог. Стоял около входа и видел, как люди паниковали и не могли спуститься с лестницы. В голове не укладывается, зачем это было сделано. Как поступать в экстренных ситуациях, не знаю. Горе сплочает людей, все равно было больше неравнодушных и желающих помочь. Люди самоорганизовывались как могли. Мне важно для себя, что я хоть какую долю внес в спасение чьей-то жизни. Важно оставаться человеком в любой ситуации.

25 марта в городе Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», перестроенном из фабрики, произошел пожар. Огонь начал распространяться с четвертого этажа, где в трех кинозалах шли показы. МЧС России сообщает, что спасателей вызвали поздно: к моменту их приезда огнем уже были охвачены три кинозала и контактный зоопарк. Следственный комитет полагает, что наиболее вероятная причина пожара — замыкание электропроводки. Следователи выяснили, что в комплексе не работала пожарная сигнализация, а сотрудник охранной компании не включил систему оповещения. Родственники пострадавших сообщают, что без вести пропали 85 человек. По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.