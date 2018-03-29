В Могилеве рухнули перила моста через реку 4 29.03.2018, 13:23

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Фото: vk.com/ilovemogilev

Место обрушения оцеплено.

В Могилеве на пешеходном мосту через реку Дубровенку, ведущему к Могилевскому рынку, рухнули перила. По информации МЧС, люди не пострадали.

Сейчас место обрушения оцеплено.

— На мосту устанавливают временное ограждение. Затем перила будут восстанавливать и укреплять, — рассказал tut.by главный инженер дорожно-мостового предприятия Константин Рыжов. — Этот мост построен в 1982 году. С того времени проводили его текущий ремонт, но не капитальный.

Обследование моста в прошлом году критичесских дефектов не выявило.

Пешеходный мост, ведущий от улицы Челюскинцев к Могилевскому рынку, — традиционное место несанкционированной торговли. Вдоль моста обычно стоят люди, торгующие различными вещами — от одежды до бытовых мелочей. А перила используют как витрину.

Это не первый случай, когда в Могилеве падают перила на мосту. В феврале 2015 года обрушилось ограждение на Пушкинском мосту. После этого мост спешно начали капитально ремонтировать.