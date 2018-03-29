Лукашенко: Сало - самый лучший допинг 21 29.03.2018, 13:40

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Диктатор продолжает раздавать советы спортсменам.

Питание спортсменов — одна из важнейших составляющих их правильной подготовки. Об этом Лукашенко заявил сегодня во время общения с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны, передает корреспондент БелТА.

«Как они будут выступать? Это же ненормально, — сказал Лукашенко. — Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов — это вопрос номер один».

«Вот сало — это самый лучший белорусский допинг», — добавил Александр Лукашенко.