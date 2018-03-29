«30 лет назад нас заселили в квартиры, а сегодня выселяют в общежития» 4 29.03.2018, 13:59

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Могилевчане оказались в тяжелой жизненной ситуации.

В редакцию «Свободных новостей» обратились жители домов № 28, 29, 30 по ул. Заслонова и № 4, 6 по ул. Строителей в Могилеве, которые не по своей вине оказались в тяжелой жизненной ситуации:

- Все дело в том, что мы проживаем в квартирах, расположенных в 2-этажных домах с частичными удобствами 1952—1954 годов постройки. Так указано в ордерах жителей, выданных на вселение и постоянное проживание, — именно в квартирах. В своих квартирах мы проживаем по 30—60 лет и своевременно оплачиваем коммунальные услуги, включая капитальный ремонт.

Приватизацию нам не разрешили, так как сначала мы ждали капитального ремонта наших домов, потом реконструкцию с надстройкой 3-го этажа. Так и не дождались.

А теперь дожили до того, что наши жилые дома в 2007—2014 годах, без нашего ведома, перевели в статус общежитий. Внешний вид наших домов убогий, так как никто и никогда не производил в них даже косметического ремонта. Оказывается, что это делалось умышленно, чтобы признать дома аварийными, с целью последующего сноса.

Вот здесь и начались наши мытарства. Четвертый год мы обиваем пороги градоначальников, министерств, администрации Лукашенко, прокуратуры, милиции и иных органов. Однако нас не хотят слышать, да и видеть не рады. С каким трудом приходится записываться на личный прием к руководителям… Это отдельная тема для разговора.

Как оказалось, в архивах нет правоустанавливающих документов на наши дома за период нашего проживания. За годы, когда мы получали ордера на вселение в квартиры.

Нам пришлось обратиться в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. За полтора года милиция так и не нашла состава преступления, несмотря на то, что у нас есть масса документов, доказывающих законность нашего проживания в квартирах.

Наши документы никем и нигде не рассматриваются. Все направляют в суд.

Первый шаг мы сделали такой — пошли в суд Ленинского района г. Могилева, с полной уверенностью, что суд во всем разберется. Ведь все документы у нас на руках: ордера на квартиры, акты на земельные участки под жилые дома, документы из министерств, архивные выписки и иные документы.

А вышли мы из суда — с документами о выселении без предоставления другого жилого помещения или, в лучшем случае, предоставлении комнаты в общежитии с обязательным «добровольным» заключением временного договора найма. По мнению суда, нам когда-то предоставлялись комнаты в общежитиях на время учебы или работы. Только «учеба» наша затянулась на 30—60 лет. Ордера на квартиры судом не отменены, просто их не заметили.

Договора найма на общежития мы не заключали.

Так мы мелкими шажками дошли до Верховного суда. Но записаться на прием к председателю практически невозможно.

Вот так и живем. Вынуждены просить отдел принудительного исполнения Ленинского района г. Могилева дать нам дожить до весны. Полагаем, что только этот отдел неукоснительно исполняет обязанности по выселению семей, вместе с детьми, несмотря ни на что…

Мы законопослушные граждане, среди нас есть ветераны труда, мы честно отработали на предприятиях Могилева, платили и платим налоги, но нигде не можем отстоять свои права. Куда бы мы ни обращались: на ОНТ, на горячую линию СТВ, никто не хочет озвучить нашу проблему.

Если кому-то понадобилась земля, пусть поступают по законодательству. При этом не нарушая права и законные интересы граждан, проживающих в домах.

Где найти ответ на вопрос, почему мы, законные жители, не выходя из своих квартир, оказались обитателями общежитий? Ведь кто-то должен положить конец беспределу.