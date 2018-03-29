Грузия дала российскому дипломату семь дней, чтобы покинуть страну

Грузия дала российскому дипломату семь дней, чтобы покинуть страну4
- 29.03.2018, 13:49
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Тбилиси присоединился к массовой высылке дипломатов РФ.
Власти Грузии отсылают из страны одного российского дипломата, присоединившись к более чем 30 государствам. Это сотрудник действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России.
Об этом сообщает ТАСС.
"МИД Грузии осуждает факт использования химического оружия на территории Великобритании, приведшего к тяжелому вреду здоровья трех граждан и создавшему опасность жизням и здоровью других граждан. МИД выражает солидарность Великобритании, разделяет позицию Великобритании и международного сообщества по данному вопросу и соответственно объявляет нежелательным нахождение на территории Грузии одного сотрудника действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов России в Грузии", – говорится в заявлении МИД Грузии.
Также в министерстве отметили, что МИД "требует от российского дипломата в семидневный срок покинуть территорию страны". Какие-либо другие подробности не сообщаются.