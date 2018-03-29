«Бесправник» на BMW с московскими номерами устроил конфликт с ГАИ в центре Минска 5 29.03.2018, 14:03

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Водителя задерживал ОМОН.

Минск, 25 марта. Около 13:15 на улице Янки Купалы инспектор ГАИ подает сигнал об остановке водителю автомобиля BMW X5 с российскими регистрационными номерами (регион 777 — Москва), пишет onliner.by.

На бампере были заметны повреждения, кроме того, на задние боковые стекла авто была наклеена тонировочная пленка. Водитель остановился, однако категорически отказался представляться и предоставлять документы. Говорил о том, что ему не озвучили причину остановки, называл себя участником некоей загадочной группы. В результате задержание производили сотрудники ОМОНа.

«Математическая» часть

— На каком основании вы собираетесь проверить мои документы? Это процессуальное действие, которое осуществляется в рамках административного протокола. Товарищ инспектор, учите математическую часть! — заявил водитель BMW.

Долгое время он отказывался представиться или предъявить документы. Он считал, что его остановили незаконно, соответственно, сотрудник ГАИ не имеет права производить какие-либо действия для установления его личности.

— Слушайте, возьмите ваш «кулон» да давайте занимайтесь своей работой, — сказал молодой человек. — <...> 426-я статья часть 2-я на вас будет оформлена за превышение служебных полномочий.

— Каких?

— Ну если вы меня тронете хоть пальцем — я вам обещаю…

Андрюха

Мужчина, находившийся за рулем BMW, позвонил своему знакомому.

— Алло. Подъезжай сюда, напротив Оперного. Тут опять качели.

Тем временем на место прибыл командир взвода ГАИ. Он представился водителю и поинтересовался, что происходит.

— Почему ваш инспектор ко мне прилип, я не могу понять? — спросил молодой человек на BMW. — Я являюсь участником группы — вы сами знаете какой.

Что это за группа, он не пояснил, зато пообещал «товарищу инспектору, что он обязательно станет героем следующих материалов, в которых они (видимо, члены той самой неназванной группы. — Прим. Onliner.by) будут объяснять, как сотрудникам не стоит общаться с людьми».

Ситуация накалялась. Водитель несколько раз заявил, что у него с документами все в полном порядке, а отказывается он их предъявлять только потому, что считает действия сотрудника ГАИ незаконными. Обратите на это внимание: мужчина утверждал, что документы у него есть.

Через некоторое время появился мужчина, которому водитель BMW уступил свое место за рулем.

— То, что не запрещено, для вас не разрешено, — сказал он командиру взвода ГАИ. — Это для нас все, что не запрещено, — разрешено. А вы следуйте букве закона.

С большим трудом удалось выяснить, как зовут водителя.

— Андрюха меня зовут, — сказал он.

— У вас так в паспорте написано?

— Друзья так меня называют.

В конце концов Андрюха заявил сотрудникам ГАИ, что намерен запереться в машине.

— Я даже закроюсь, чтобы вы разбили мне стекло, выволокли, потому что 426-я будет вообще просто сказочной.

Группа поддержки

Позднее к машине подошел еще один мужчина. Водитель уступил ему место за рулем. Этот неизвестный мужчина хотел уехать на BMW, но инспектор запретил это делать, так как автомобиль являлся вещественным доказательством в административном процессе. Неизвестный заявил, что является собственником транспортного средства.

— Я вообще не знаю, кто был за рулем, — заявил этот человек.

За автомобилем в результате приехал эвакуатор.

Задержание водителя

Было принято решение о задержании водителя. Сотрудники ОМОНа доставили его в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства.

Начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Сергей Зараник сообщил корреспонденту Onliner.by, что в ходе проверки личность мужчины, управлявшего BMW, была установлена. Оказалось, что этот человек (1987 года рождения) был лишен права управлять транспортными средствами и, соответственно, не должен был вообще садиться за руль. Есть основания полагать, что именно это и стало причиной, по которой он не предоставлял сотруднику Госавтоинспекции документы, а также отказывался представиться.

На задержанного по линии ГАИ было составлено три административных протокола: по ч. 1 ст. 18.19 КоАП — за управление транспортным средством лицом, лишенным такого права; по ч. 5 ст. 18.22 — за отказ от передачи необходимых документов; по ч. 3 ст. 18.12 — за управление транспортным средством с нанесенным пленочным покрытием на задних стеклах.