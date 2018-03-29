Трамп предложил личного врача на пост министра 29.03.2018, 14:12

Ронни Джексон

Ронни Джексон выдвинут на кандидатуру министра по делам ветеранов.

Президент США в среду, 28 марта, сообщил о новых перестановках в администрации: главой министерства по делам ветеранов предложен личный врач Дональда Трампа адмирал Ронни Джексон, который сменит на этом посту Дэвида Шулкина, сообщает DW.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулкину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам", - написал Трамп в своем Twitter.

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.

Шулкина, пробывшего на своем посту чуть больше года, критикуют за финансовые махинации в ведомстве и недавнее дорогостоящее турне по Европе вместе с супругой за казенный счет под видом служебной командировки. Расходы на эту "командировку" оценили в более чем 122 тысячи долларов.