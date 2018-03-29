Сколько в Беларуси стоит любовь к родному языку? 29.03.2018, 14:17

Активистов продолжают штрафовать за белорусский язык.

Суды продолжают рассматривать административная дела участников сбора подписей в поддержку белорусского языка, который проходил в Минске и некоторых городах 21 февраля и в последующие дни, пишет сайт ПЦ «Весна».

Повестку в суд Советского района Минска на 14 часов 29 апреля получила Александра Потапова. Также в этом же суде и в это же время назначено рассмотрение дела Ольги Майоровой. Их обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП.

К настоящему времени известно, что штрафы за сбор подписей в поддержку белорусского языка получили Прокопович Павел (дважды за 2 пикета, всего 100 базовых), Гусева Анастасия (15 базовых), Сергиенко Егор (50 базовых), Дашкевич Дмитрий (40 базовых), Мандик Денис (25 базовых), Смилевич Анна (15 базовых). Протоколы в отношении еще двух сборщиков подписей - Эдуарда Пальчиса и Романа Гончарова суды отправили на доработку.

Таким образом, общая сумма штрафов по состоянию на 28 марта составила 245 базовых величин, или 2 500 евро.