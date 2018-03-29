В Финляндии самое большое количество многодетных семей среди стран ЕС 2 29.03.2018, 14:27

Примерно 10 % финских женщин рожают четырех или больше детей.

В Финляндии самое большое количество многодетных семей среди стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные свежего исследования Статистической службы ЕС, пишет yle.fi.

Примерно 10 % финских женщин рожают четырех или больше детей. В Ирландии соответствующая цифра составляет 9,0 %, а в Британии – 8,5 %.

Согласно данным Евростата, количество детей в семьях снижается быстрее всего в Южной Европе.

Для воспроизводства населения требуется суммарный коэффициент рождаемости в 2,1 рождений на одну женщину.

В Испании и Италии на одну женщину приходится 1,34 рождений, а в Португалии – 1,36.

Больше всего детей рождается во Франции и в Швеции. Во Франции на каждую женщину приходится 1,92 ребенка, а в Швеции – 1,85. Европейская женщина в среднем рожает 1,6 детей. В Финляндии соответствующая цифра чуть ниже.

Средний возраст матери при рождении ребенка в странах ЕС составляет 29 лет.

Больше всего несовершеннолетних матерей было в Румынии, Болгарии и Венгрии.