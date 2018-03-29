Глас народа в приемной Лукашенко: Мы тут как селедки в бочке

Глас народа в приемной Лукашенко: Мы тут как селедки в бочке5
- 29.03.2018, 14:38
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Власти отмежевались от простого народа.
В четверг утром около полусотни человек собрались в приемной Александра Лукашенко. Как сообщил «Салiдарнасцi» один из визитеров, большинство были записаны на прием к Наталье Кочановой, но о том, что он отменяется, их не предупредили.
Народ возмущался.
— Мы для них рабы, — говорил ветеран труда.
Люди требовали, чтобы к ним вышел кто-то из заместителей Кочановой. В ожидании ответа сесть удалось не всем.
— Мы тут как селедки в бочке, — высказалась женщина в очереди. — В приемной душно, если бы не расстегнула верхнюю одежду, могла бы потерять сознание. Это просто ужас.
Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц aдминистрации Лукашенко Григорий Шлык объяснил людям, что Кочанова находится с Лукашенко, так как является его подчиненной. Как выяснилось позже, Лукашенко вручал госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.
— Происходит грубое нарушение законодательства, — сказала журналистам правозащитница, руководитель инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Тамара Сергей, которая тоже утром была в приемной. — Согласно закону об обращении граждан и юридических лиц, если глава госоргана не может провести прием, он обязан организовать прием кем-либо из своих заместителей. Назначая Кочанову руководителем своей администрации, Лукашенко давал указание разобраться с проблемами людей, а на деле выходит, что обращения граждан отправляются тем, на кого они жалуются.
Тамара Сергей обращает внимание на то, что сам глава государства не принимает граждан:
— Лукашенко разговаривает с народом только с экрана телевизора.
Глава aдминистрации шестой месяц не ведет прием, отмечает собеседница «Салідарнасці». Отмену очередного приема Кочановой правозащитница расценивает как пренебрежение людьми.
— На наши налоги власти себе шикарную жизнь устроили. На деле мы видим, как они решают проблемы народа. Мы для них источник хорошей жизни, — заключила женщина, стоя в очереди в приемной.