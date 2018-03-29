Синоптики: В выходные потеплеет 29.03.2018, 14:47

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Какой будет погода на выходных.

30 марта погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, сообщает pogoda.by.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью и утром порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +1°С по юго-западу до -9°С по северо-востоку страны; во второй половине дня она повысится до 0..+6°С, на юго-западе до +7..+11°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

31 марта ночью погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления, сформированное в сырой воздушной массе; днем скажется влияние теплого атмосферного фронта, смещающегося с Карпат. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории дожди. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти: ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+9°С, по юго-западу +10..+13°С.

1 апреля страна будет находиться в теплом секторе циклона с центром над востоком Польши. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый, днем по юго-востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, по северо-востоку страны около 0°С, максимальная днем от +6°С по северу до +16°С по юго-востоку.