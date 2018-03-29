Профсоюз РЭП встал на защиту молодого специалиста из Гомеля 29.03.2018, 15:40

Интересы Артема Косилова в суде представляет юрист независимого профсоюза Леонид Судаленко.

Официант из Гомеля Артем Косилов, молодой специалист, член профсоюза РЭП, поверил руководству и полтора года ждал работу в новом кафе, сообщает сайт praca-by.info. Когда выяснилось, что ему угрожает возврат колледжу денег за обучение, парень пошел в суд.

27 марта в Советском суде Гомеля прошло заседание суда по иску Артема Косилова к нанимателю: официант проработал два месяца по распределению в кафе «Бульвар», не получил, с его слов, ни копейки и полтора года верил обещаниям нанимателя о том, что он все еще трудоустроен и «скоро будет работа в новом кафе». Спустя полтора года вопросов, а потом и требований, начальство вернуло Артему Косилову трудовую книжку – и молодой человек узнал, что он был уволен… в августе 2016 года. Получается, он не отработал распределение, и теперь ему грозит выплата денег за учебу.

Артем Косилов - член профсоюза РЭП, и его интересы в суде представляет правовой инспектор Гомельской области Леонид Судаленко.

Ответчик – общество с ограниченной ответственностью и претенциозным названием «Денежный магнат» - иск не признал в полном объеме: представительница ответчика рассказала, что истец «зарекомендовал себя недисциплинированным работником», два раза прогулял работу, за что получил взыскания. То, что ответчик при увольнении не получил полный расчет, истец объяснил тем, что Артем Косилов не назвал своего адреса, и никак не возможно было позвать его прийти за деньгами. В конце концов ответчик решил ликвидировать предприятие «в связи с финансовыми трудностями», и ни о каких выплатах зарплат речь уже не шла.

То, что трудовую книжку Артему Косилову вернули только в феврале 2018, а не в августе 2016, наниматель объяснил тем, что истец раньше ее не просил:

– Раньше она ему не нужна была, а тут вдруг понадобилась!

Представитель нанимателя даже обратилась с вопросом к Артему Косилову:

– Как это так – не прийти и не потребовать окончательного расчета? Вот это вранье я больше слушать не могу!

На что Косилов ответил:

– Я еще когда устраивался на работу, от других официантов слышал, что тут денег не платят. Я видел, как люди шли за зарплатой, а выходили с красными лицами и после криков.

Сам наниматель, вызванный в суд свидетелем, так объяснил суду, почему по приказу они уволили Артема Косилова за прогул, а в трудовой книжке записано, что по истечении срока контракта:

– Я так понимаю, что Светлана Владимировна (представитель ответчика, сотрудница ООО "Денежный магнат") просто его пожалела, потому что он очень просил не портить ему трудовую книжку с самого начала.

Артем Косилов прокомментировал то, что наниматель назвал его «недобросовестным» и «недисциплинированным» работником:

– Никто этого не говорил в суде, однако в книге замечаний и предложений меня неоднократно отмечали с положительной стороны; а часто бывало и так, что просили книгу, а ее не давали, говорили: лучше напишите комментарий на сайте. Я думаю, это подтверждает мои профессиональные качества лучше, чем какие-то акты.

Леонид Судаленко рассказал о перспективах судебного разбирательства:

– Сегодня в ходе судебного разбирательства представитель ответчика признал факты своих нарушений: то, что не была своевременно выдана трудовая книга, что приказ об увольнении за прогулы противоречит записи в трудовой о том, что он уволен по истечению срока контракта; признал наниматель и долг по зарплате. Будем просить изменить дату увольнения на февраль 2018 года и взыскать средний заработок за каждый день вынужденного прогула.