За что могли бы посадить Иисуса Христа в современной Беларуси? 3 Максим Гацак

29.03.2018, 15:11

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Максим Гацак

Иисус организовывал массовые мероприятия, число участников которых шло на тысячи.

«Что бы сделал Иисус?» – такой вопрос часто предлагают задавать людям в сложных жизненных ситуациях, чтобы помочь им принять правильное решение. Мы же в преддверии праздника Христова воскрешения решили несколько видоизменить вопрос на «Что бы сделали с Иисусом?» и сравнить, как могли бы расценить земную жизнь Бога-Сына с точки зрения современного белорусского законодательства.

Мы не будем затрагивать богословские аспекты Его деятельности, а лишь попытаемся посмотреть, как общественную активность Христа можно было бы трактовать в белорусских реалиях, о которых мы регулярно узнаем из сообщений СМИ и правозащитников. Оценка, безусловно, не претендует на статус истины в последней инстанции, а является лишь попыткой сравнить, как было тогда и как стало сейчас.

Начнем с участия Иисуса Христа в несанкционированном массовом мероприятии – крещении, организованном Иоанном Крестителем в реке Иордан (Мт 3:5-13). Навряд ли, последний пророк Ветхого Завета, который активно критиковал власти страны, за что впоследствии был заключен в темницу и казнен, брал разрешение на акцию в Иерусалимском горисполкоме, заключал соглашение с мытарями, гвардией царя Ирода или же с римскими легионерами.

Дальше больше – Иисус сам приступает к организации массовых мероприятий, число участников которых шло на тысячи (Например, Мт. 4:25, Мт. 5-7, Мт. 13:1-2, Мт. 14:14, Мт. 18:30, Мт. 21 и другие). При этом Он активно выступает перед собравшимися, например, с Нагорной проповедью.

В Беларуси же участие в несанкционированных массовых мероприятиях наказывается по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает арест или большой штраф. За их организацию или повторное участие в подобных мероприятиях наказание только увеличивается. Следуя практике белорусских силовиков, легионеры должны были бы задержать апостолов еще на подходах к привязанному ослу, а на месте Нагорной проповеди в лучшем случае стояли бы турникеты, в худшем – колесницы для перевозки задержанных.

Более того, вслед за массовыми акциями Христос берет и создает свою организацию – 12 апостолов, которых сразу же посылает с миссией в другие города (Мт. 10:1-5). При этом упоминаний о том, что Он перед этим обратился за регистрацией РОО «12 апостолов» в управление юстиции Иудейского облисполкома или Минюст Римской империи, в Библии не содержится. А за деятельность от имени незарегистрированной организации, в том числе и религиозной, статья 193.1 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает ни много, ни мало, а до двух лет лишения свободы.

За разгон торговцев и перевернутые столы в Иерусалимском храме Христу пришлось бы отвечать по статье 17.1 КоАП (штраф или арест) или части 1 статьи 339 УК (до трех лет лишения свободы), а то и за массовые беспорядки (ст. 293 УК), как это было после событий 19 декабря 2010 года. Тогда, напомним, сроки достигали 6,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Когда за Иисусом пришли в Гефсиманском саду, апостол Петр ударом ножа отсек ухо одному из стражников (Иоанн 18:10). Как здесь не вспомнить случай со Святославом Барановичем, который 15 марта 2017 года, защищая участников санкционированной акции протеста в Минске, повалил на землю нападавшего в костюме «гопника». А тот оказался сотрудником милиции, за что Барановича осудили на три года лишения свободы. А у апостола Петра отягчающих обстоятельств было явно больше.

У первосвященника задержанный и избитый Иисус, по мнению участников процесса, проявил неуважение к суду (Иоанн 18:19-22), а это – штраф или административный арест (статья 24.1 КоАП).

Также Христу припомнили слова о разрушении храма (Мк. 13:1-4 и Мк. 14:58), что расценили чуть ли не как угрозу терактами (ст. 290 УК – до пяти лет лишения свободы).

Финальной точкой в Его приговоре стала якобы подготовка к бунту (Лк. 23:2-5). Уровень обоснованности обвинения, кстати, чем-то напоминает прошлогоднее развалившееся в пух и прах дело «Белого легиона». Напомним, что его фигурантам инкриминировали тогда часть 3 статьи 293 УК, а это до трех лет лишения свободы.

Так что, в условиях белорусской действительности Иисуса Христа если и не расстреляли бы, то поводов надолго упрятать за решетку нашли бы уйму. При этом указанные практики белорусских властей не являются общепризнанными в мире и часто критикуются мировыми правозащитными организациями, руководством демократических стран и наднациональных ассоциаций.

Максим Гацак, krynica.info