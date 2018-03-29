Болельщики «Крумкачоў» инициируют заявку команды во вторую лигу 1 29.03.2018, 15:12

Болельщики продолжают борьбу за столичную дружину.

Как стало известно «Трибуне», болельщики футбольного клуба «Крумкачы» инициируют заявку команды во вторую лигу чемпионата Беларуси.

По информации Tribuna.com, создается новое юрлицо.

Старт чемпионата во второй лиге ориентировочно назначен на 14 апреля. Точное количество участников пока неизвестно. Ожидается, что в Д3 могут выступить от 16 до 18 клубов. Подать заявку необходимо до конца марта.

Напомним, «Крумкачы» не смогли получить лицензию для участия в высшей лиге.