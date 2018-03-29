Джонсон: Покушение на Скрипаля - месть за то, что Великобритания якобы отравила Ивана Грозного 6 29.03.2018, 15:19

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Глава МИД Британии рассказал о 24 фактах лжи России в деле о химатаке в Солсбери.

28 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая на пасхальном банкете мэра Лондона, произнес речь о том, как западные страны должны вместе противостоять угрозам. Одной из таких угроз он назвал Россию, которую Великобритания обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. «Медуза» приводит часть выступления Джонсона, посвященную России (полностью его речь в оригинале можно прочесть тут).

Господин лорд-мэр, ваши превосходительства, дамы и господа.

Я хочу поговорить о глобальной роли Великобритании и о нашей работе с союзниками по всему миру. Но сначала остановлюсь на знаковых событиях этой недели, потому что никогда ранее российских дипломатов не высылали в таком количестве. К этой минуте уже 27 стран пошли на риск, высылая людей, которые, по их мнению, не способствуют общественному благу. Есть и многие другие, решившие пойти другим путем, — страны, выступившие с резкими заявлениями и сократившие свое представительство на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Чтобы не быть голословным, господин лорд-мэр, зачитаю весь почетный список: Албания, Австралия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Швеция, Украина, США. К тому же НАТО выслал или лишил аккредитации десять российских дипломатов.

Стало очевидно, что Кремль недооценил силу международного единения. Если они думали, что мир теперь настолько черствый и циничный, что его не заботит применение химического оружия в мирном Солсбери. Если они думали, что никому нет дела до страданий Сергеяи Юлии Скрипалей или что мы останемся равнодушны к безрассудному и презрительному посягательству на общественную безопасность, из-за которого еще 39 человек обратились за помощью. Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависим от углеводородов, настолько страшимся рисков и боимся России, что не посмеем ответить. То теперь они получили ответ.

Потому что все эти страны очень хорошо понимают, что им может грозить теперь. Скажу прямо, поддержавшие нас страны гораздо более уязвимы перед Россией, чем мы сами. Будь то географически или в силу энергетических потребностей. И я благодарю их, потому что они понимают, что теперь их дипломаты с семьями, находящиеся в России, могут также столкнуться с вынужденными переменами. Даже для одной страны это серьезное и жертвенное решение, не говоря уже о 27 странах. Я от души их благодарю.

Но в каком-то роде моя благодарность неуместна. Ведь я прекрасно знаю, что эта волна неприятия была спровоцирована не только случаем в Солсбери, а уж тем более не симпатиями к Великобритании. Хотя я не исключаю, что это тоже имело значение. Это касается не только нас, но всех стран и того, в каком мире мы хотим жить. Потому что я уверен, что высылка дипломатов — это кристаллизация наших общих чувств. Когда годы раздражения и провокаций достигли предела и по всему миру — на трех континентах — есть страны, готовые сказать: «Довольно!»

После аннексии Крыма, вторжения в Донбасс, атаки на рейс MH17, хакерских взломов, попытки переворота в Черногории, сокрытия химического оружия в Сирии, взлома бундестага и вмешательства в выборы в мире стало слишком много стран, ощущающих пагубные действия России. События в британском Солсбери затронули не только жителей одноименных городов на юге Австралии, в американской Пенсильвании, Северной Каролине и Мэриленде. Они коснулись всех тихих соборных городков по всей Европе, которым могла грозить та же участь и где люди имеют право жить без страха. После всех этих провокаций наступил наконец момент, когда мир отказался и дальше выслушивать изнурительные потоки российской лжи, крючкотворства и межконтинентального баллистического вранья.

Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали..

Напоминает начало романа «Преступление и наказание». Мы все знаем, кто виновен. Вопрос в том, признается ли он сам, или его поймают. В последние дни наши ценности и наша вера в верховенство международного права показали свою значимость. Решительный и быстрый ответ последовал не только от НАТО и Совета Евросоюза, но и от стран, которые в них не входят, — они также показали, что принадлежат к сообществу наших идеалов. Уверен, это обнадежит многих британцев. Ведь через год мы уже не будем частью Евросоюза, но никогда не останемся одни. И эта поддержка Великобритании подчеркивает то, как мы готовы поддержать наших друзей — будь то через сотрудничество наших непревзойденных разведывательных служб или вооруженных сил либо через финансирование развития.

Именно такой я вижу Глобальную Великобританию. Премьер-министр дала безусловное обещание, и я его повторю: мы всегда поможем вам, как вы всегда помогали нам.

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Сейчас уже в девяти странах есть свои версии Дэвида Брента из сериала «Офис». Поразительно, но оба фильма-лидера проката прошлого года были сняты в нашей стране или нашими кинокомпаниями: «Красавица и Чудовище» и «Звездные войны: Последние джедаи». А чем обычно размахивают в «Звездных войнах»? А где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В Аксбридже и Южном Райслипе.

В этом и есть разница между современной Великобританией и правительством Владимира Путина. Они создают «Новичок», а мы создаем световые мечи. Первое — ужасное оружие специально для убийства, второе — вымышленный реквизит, который странно гудит. Но какое из этих орудий более эффективно в современном мире? Какое принесло больше пользы для экономики? Какое поразило воображение трех поколений детей и заработало миллиарды? Какое из них можно подарить, а какое можно только презирать?

Могу вас заверить, что арсеналы нашей страны забиты не ядом, но чем-то более мощным: силой воображения, изобретения и инновации, которая возможна в свободном обществе, где мы с вами живем. Именно эта сила одержит верх. И мы уверены в своих силах, поэтому должны не только остерегаться российского государства, но, вопреки всем трудностям, идти на контакт и искать дружбы у российского народа.

Надо снова и снова повторять, что параноидальные взгляды их правителей не основаны на фактах. Их окружают не враги, а страны, которые смотрят на них с восхищением. Их окружают друзья, которые приняли на этой неделе такое решение, потому что хотят положить конец этим разрушительным действиям и жить в мире и взаимном уважении. Которые надеются когда-нибудь достичь еще большего коммерческого и культурного сотрудничества между нами и российским народом.

Я верю, что этот день настанет. Я на это надеюсь. Если и когда это случится, то это будет благодаря решимости всех стран, которые поддержали нас. Мы должны сохранить решимость, потому что, вне всяких сомнений, нам предстоят новые испытания. Но я заверяю вас, что британское правительство и британский народ останутся непоколебимы.