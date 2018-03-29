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Завтра в Беларуси снова подорожает топливо

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  • 29.03.2018, 15:22
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Это пятое подорожание в этом году.

C 30 марта в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо. Розничные цены на автозаправочных станциях увеличатся на 1 копейку, или в среднем на 0,75 процента. Это пятое подорожание в этом году, пишет tut.by.

Как сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», с 30 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 25 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 33 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 54 копейки, ДТ — 1 рубль 36 копеек.

Последний раз цена на топливо изменялась 24 марта: бензин и дизтопливо тогда подорожали на 1 копейку.


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