Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне 29.03.2018, 17:26

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При освобождении сотрудника был поврежден сам самолет.

«Россия» заменила самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Лондон — Санкт-Петербург 28 марта, на резервный борт, сообщил РБК официальный представитель авиакомпании. По его словам, резервный самолет вылетел из британского аэропорта Гатвик 29 марта в 11:12 по белорусскому времени и сейчас находится в пути.

Рейс 6620 должен был отправиться из Лондона накануне днем, однако при буксировке самолета на летную полосу под его шасси попала нога сотрудника сервисной компании Dnata (Dubai National Air Transport Association), которая обслуживает Гатвик.

Как рассказал представитель аэропорта, инцидент произошел на аэродроме в 17:10 по местному времени. Мужчина получил «серьезную травму нижней конечности» и был доставлен в госпиталь Святого Георгия в Тутинге, уточнили медики.

По словам официального представителя авиакомпании «Россия», мужчина пострадал «из-за грубого нарушения техники безопасности». Авиакомпания была вынуждена заменить самолет, так как во время освобождения травмированного сотрудника из-за использования «нештатного оборудования» борт был поврежден. Самолет нуждается в ремонте, его временно вывели из эксплуатации.

По словам представителя авиакомпании, местная инспекция также провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб без согласования с техническими службами «России».

Пассажиры задержанного рейса дожидались замены борта в гостинице.