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В Беларуси распадается почти половина браков

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  • 29.03.2018, 15:39
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В 2017 году на одну тысячу браков пришлось 483 развода.

При этом за четыре года тех, кто женится и выходит замуж, стало почти на 18 тысяч меньше. Это следует из сборника Белстата «Беларусь в цифрах», пишет tut.by.

Таким образом, в 2017 году в стране было 66,2 тысячи браков, в то время как в 2014 году — 83,9 тысячи. При этом по сравнению с 2016 годом, когда браков было 64,5 тысяч, есть положительная тенденция: в 2017-м браков стало на 1,7 тысячи больше.

Количество разводов на тысячу браков достаточно высокое. В 2017 году было 483 развода на одну тысячу браков, в 2016 году — 506, в 2015 году — 402, а в 2014 году — 415.

За последние четыре года белорусы стали впервые вступать в брак в более старшем возрасте. Например, в 2017 году молодой человек вступал в брак в среднем в 27,9 года, а девушка — в 25,8 года. В то время как в 2014 году этот возраст у мужчин достигал 27,4 года, а у девушек — 25,3 года.


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