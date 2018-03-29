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Видеофакт: Огромная кобра приползла к людям за помощью

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  • 29.03.2018, 15:46
  • 3,817

В Индии королевская кобра приползла в деревню, чтобы попросить у людей воды.

Огромная змея повела себя необычно, когда приползла к людям. Она приподняла голову, но не шипела – это удивило окружающих. На момент инцидента в поселении была большая засуха, и местные жители догадались, что у животного сильное обезвоживание, пишет сайт etcetera.media.

Пока один из местных жителей осторожно держал кобру за хвост – другой осторожно поднес к ее рту бутылку с водой и напоил несчастное животное. Получив порцию воды, змея благополучно покинула жилую окрестность и скрылась в зарослях.

Это был редкий случай, когда огромная ядовитая змея сама приползла к людям за помощью, умирая от жажды. Учитывая то, что в Индии около 50 тысяч человек ежегодно погибает от змеиных укусов.


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