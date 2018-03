Ученые выяснили причину огромных размеров китов 2 29.03.2018, 16:42

Американские эксперты провели исследование.

В ходе исследования ученые нашли причину того, что киты стали самыми большими млекопитающими на земле. Основной причиной является энергетический обмен, пишет сайт aspekty.net.

Американские ученые провели эксперимент, который определил причину гигантских размеров китов. Как известно, они являются самыми большими млекопитающими на нашей планете. В ходе исследования биологи выяснили, что для обогрева тела в холодных водах океана затрачивается больше энергии, именно это и стало причиной такого рекордно большого тела. Эволюция сама помогла киту согреться в воде, такой вывод сделали специалисты.

Напомним, что тело кита достигает 30-35 метров в длину и продолжает расти на протяжении всей жизни медленными темпами. На сегодняшний день кит не имеет естественных врагов, кроме человека, что также способствует увеличению массы его тела. Необходимость постоянного поиска пищи также приводит к минимальным затратам энергии у млекопитающего, в отличии от его более мелких прототипов.

Данные своих исследований американские ученые опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В статье сообщается, что еще 50 миллионов лет назад кит представлял из себя трехметровое четвероногое млекопитающее, которое напоминало крокодила.