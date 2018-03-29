В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой 29.03.2018, 16:00

Проблемы были вызваны перебоями с энергоснабжением.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, из-за которого он не работает у многих пользователей из европейской части России, Украины, Беларуси, а также из Нидерландов, Италии и Словакии. Такие данные опубликовал сервис Downdetector, сообщает «Радио Свобода».

Разработчики мессенджера подтвердили, что у ряда пользователей в Европе, странах бывшего СНГ, а также на Ближнем Востоке возникли проблемы с подключениями. В компании работают над их решением, говорится в Твиттере сервиса.

Позднее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проблемы были вызваны перебоями с энергоснабжением.

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство никак не связано с перебоями в работе мессенджера.

20 марта Роскомнадзор отправил Telegram уведомление о необходимости выполнить требование закона и передать ключи шифрования сообщений Федеральной службе безопасности России. У Telegram есть на это 15 дней. После истечения этого срока Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки мессенджера. Павел Дуров заявил, что компания продолжит защищать свободу и неприкосновенность частной жизни.