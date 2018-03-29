Хайко Маас расставляет новые акценты в отношениях с Россией 29.03.2018, 15:52

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Хайко Маас

Дело Скрипаля cтало каплей, которая переполнила чашу терпения.

Уже во время выступления по случаю вступления в должность министр иностранных дел Хайко Маас не удержался от критики агрессивной внешней политики Москвы. Он подчеркнул, что украинский кризис остается испытанием для решимости и единства Евросоюза, пишет журналистка Мартина Фитц в журнале Focus, (перевод - inopressa.ru).

Маас проводит новую линию в политике. "Дело Скрипаля определенно является лишь той каплей, которая переполнила чашу терпения, - пишет автор статьи. - Запад стоял перед вопросом, сколько еще провокаций со стороны России он будет терпеть, прежде чем включит стоп-сигнал. В этом ряду - аннексия Крыма, вторжение на Восточную Украину, где некоторые российские солдаты якобы просто проводили свой отпуск. Был сбит пассажирский самолет MH17, были провокационные действия в Сирии и кибератаки на IT-системы федерального правительства и Бундестага".

Если критики высылки дипломатов сейчас жалуются на то, что все движется к холодной войне, ответ может быть только таким: сползание к холодной войне было начато не Западом. Маас это учитывает - и тем самым входит в противоречие со своей партией, ведь СДПГ традиционно была склонна к "великодушным толкованиям" российской политики, отмечает Фитц.