Александра Кабанова оштрафовали за то, что снимал, как люди кормят голубей 6 29.03.2018, 16:02

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Активиста задержали 24 марта при выходе из дома.

Березовский блогер и активист Александр Кабанов получил 980 рублей штрафа (40 базовых величин). Суд Березовского района счел его виновным в участии «в несанкционированной массовой акции», передает «Радыё Свабода».

Такой акцией суд признал кормление голубей противниками строительства аккумуляторного завода 18 марта на площади в Бресте. Александр Кабанов вел оттуда видеотрансляцию.

24 сегодня Александра Кабанова задержали в Березе, когда он выходил из дома. Его доставили в отделение, где составили протокол за участие «в несанкционированной массовой акции».

После задержания Александр Кабанов выходные провел в изоляторе временного содержания, в понедельник его должны были судить, но суд перенесли на 29 марта.

Сегодня в суде против него свидетельствовали милиционеры из Бреста, которые говорили, что блогер призывал людей к участию в акции.

«Один из милиционеров утверждал, что находился на площади как гражданская личность, когда просто проходил мимо, увидел людей и узнал меня. Но смысл в том, что его там не было, он солгал, а в рапорте написал, что стоял за спиной у меня и слышал, что я говорил», - сказал Александр Кабанов.

В суде пересматривали видеоматериалы с площади, которые снимал сотрудник уголовного розыска.

Кабанов считает, что его задержали превентивно накануне Дня Воли и акции противников аккумуляторного завода, которые состоялись в Бресте 25 марта.

Напомним, протесты против строительства аккумуляторного завода начались в январе.

Люди собрали около 37 тысяч подписей против завода и передали их в администрацию Лукашенко. Каждое воскресенье в Бресте проходят акции протеста на главной площади города.