Ждать ли в Беларуси девальвации 1 29.03.2018, 16:21

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Белорусскому рублю угрожает госдолг.

Старший региональный постоянный представитель в регионе Центральной и Восточной Европы Европейского департамента МВФ Бас Баккер на конференции Fitch Ratings по макроэкономической ситуации и банковскому сектору Беларуси отметил, что в Беларуси существуют риски девальвации, пишет myfin.by.

«Недавно мы представили новый отчет персонала фонда по Беларуси. Мы отмечаем, что резервы находятся на низком уровне, потребность в валюте находится на высоком уровне. Это представляет собой проблему и может вызвать новую девальвацию, поскольку долларизация в Беларуси находится на высоком уровне», – заявил Баккер.

Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Резкой одномоментной девальвации в Беларуси не будет. А вот постепенного ослабления рубля вряд ли удастся избежать. Фактически этот процесс уже идет – за последний год белорусский рубль упал к валютной корзине Нацбанка на 6,3%. Связано это с тем, что спрос на иностранную валюту в стране превышает предложение.

В 2016 году и первом полугодии 2017 года на внутреннем валютном рынке формировался значительный валютный «излишек» (в основном за счет средств населения, которое на фоне падения доходов активно тратило валютные сбережения). Этот излишек выкупался государством для того, чтобы за счет этих средств пополнять золотовалютные резервы и рефинансировать валютный госдолг. Однако теперь излишка как такового нет: за 8 месяцев с июля 2017 по февраль 2018 внутренний валютный рынок сработал практически в ноль. Это означает, что население, предприятия и нерезиденты в совокупности продали примерно столько же валюты, сколько и купили. А потребность государства в валюте по-прежнему остается высокой, поскольку валютный госдолг требует от правительства ежегодных платежей в несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году потребуется заплатить почти 3,8 млрд.

Предполагается, что часть этих средств (500 млн долларов) поступит в казну в виде экспортных пошлин, 1,2 млрд принесут новые займы, а еще 1 млрд возьмут из золотовалютных резервов – все это было прописано в пояснительной записке к проекту бюджета РБ на 2018 год.

Но этого недостаточно: чтобы справиться с долгами в этом году, нужен еще примерно миллиард долларов. Не исключено, что значительная часть недостающих средств будет выкупаться на внутреннем рынке (тем более что в расходах бюджета заложено 1,95 млрд рублей на обслуживание внешнего долга). Если при этом на внутреннем рынке не будет сформирован «излишек» суммой 1 млрд долларов – рубль окажется под давлением. А наличие такого значительного излишка в этом году вызывает большие сомнения – еще раз отмечу, что за последние 8 месяцев на фоне роста доходов населения никакого профицита валюты не сформировалось вовсе.

С учетом того что валютный госдолг велик и со временем только прирастает, долговая нагрузка на страну еще долго будет высокой. И все вышеперечисленные тенденции будут актуальны не только сейчас, но и в будущем. Думаю, что именно об этом и говорили эксперты МВФ, отмечая риски девальвации.