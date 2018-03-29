Дипломатическая катастрофа Путина 2 29.03.2018, 16:33

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Владимир Путин

Количество лжи перешло в качество.

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт.

"Не верю!" - так, по воспоминаниям артистов, говорил им отец современной русской театральной школы Константин Станиславский, когда не был удовлетворен их игрой. Соединенное Королевство и его многочисленные союзники по всему миру коллективно выступили 26 марта с позиции Станиславского.

Как Орбан относится к Путину?

"Мы не верим, вы лжете!" - вот смысл беспрецедентной высылки российских дипломатов странами Европейского Союза, США, Канадой и Австралией. Этот демарш теперь войдет во все учебники по истории международных отношений. Такому публичному унижению не подвергали ни Саддама Хусейна, ни династию Кимов в Северной Корее. Британский премьер Тереза Мэй может записать на свой счет серьезную политическую победу.

Для меня особенно яркими показались два момента. Во-первых, маленькая Исландия когда-то бросила вызов Советскому Союзу, когда первой признала в 1991 году восстановление независимости Литвы.

В понедельник, 26 марта, она объявила политический и дипломатический бойкот официальной Москве, хотя не является членом ЕС и не имеет особых отношений с Великобританией, в отличие, скажем, от Канады, Австралии, да и США. Во-вторых, "лучший друг" Кремля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с несколькими другими странами принял решение выслать по одному российскому дипломату соответственно. Может быть, и не очень охотно, но конфликтующий с ЕС венгерский лидер показал, каковы все же его настоящие, а не пропагандистские приоритеты.

И это - не конец скандала. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны-члены ЕС могут в дальнейшем предпринять и другие шаги. То есть те, кто пока не выслал сотрудников российских дипломатических миссий, еще могут это сделать, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) установят, что вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, вероятно, имеет российское происхождение. Возможно, этого же момента ждут в Токио. Представитель правительства Синдзо Абэ уклонился от ответа на вопрос, поддержит ли главный азиатский союзник Вашингтона американскую позицию.

Лавров на футболе

В нормальной демократии столь масштабный кризис привел бы как минимум к отставке руководства МИД, спецслужб, масштабному парламентскому расследованию и сильно пошатнул бы позиции президента. Но Россия - не демократия. Министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник демонстративно отправился играть в футбол с ветеранами московского футбольного клуба "Спартак". Посольство России в США решило пошутить. В "Твиттере" миссии появилось предложение читателям: голосованием выбрать американское консульство, которое Москва закроет в ответ на закрытие российского диппредставительства в Сиэтле.

Марионеточные депутаты Государственной думы и марионеточные "эксперты" карманного телевидения Путина упражнялись в остроумии на тему, деликатно выражаясь, сексуальных отношений США со своими союзниками. Потому что, если верить российской государственной пропаганде, все дело не в химической атаке в Солсбери, поставившей жизни десятков людей под угрозу, а в желании Америки вновь нанести удар России, которая "встает с колен и бросает вызов зарвавшейся Америке". "Вашингтон заставил своих лакеев присоединиться к дипломатическому бойкоту" - именно эту версию вбивают в головы российских граждан. Дескать у великой России могут быть только великие враги, а не какие-то там Румыния или Финляндия.

Ясно, что Кремль ответит взаимностью: вышлет дипломатов, закроет еще одно американское консульство. Могут еще ликвидировать корпункт BBC в случае, если британские власти отзовут лицензию у кремлевского пропагандистского телеканала RT.

Олигархи на прицеле

Но этим обычные политико-дипломатические возможности официальной Москвы, пожалуй, и исчерпываются. В то же время у Великобритании их еще много. Это и арест "подозрительного имущества" - проще говоря, активов российских олигархов в Соединенном Королевстве, и лишение некоторых их обладателей и членов их семей паспортов со львом и единорогом на обложке, и включение российских официальных лиц в британский "список Магнитского".

Нельзя исключать и реального бойкота чемпионата мира по футболу Соединенным Королевством - ведь расследование дела Скрипаля может вскрыть новые, неприятные для Кремля факты.

Официальная Россия слишком много лгала: и про Александра Литвиненко, якобы отравленного Борисом Березовским, и про "грузинскую агрессию" против Южной Осетии, и про "украинских фашистов" в Крыму, и про отсутствие российских военных на земле Донбасса, и про фейкового диспетчера, "видевшего" как такой же "фейковый" украинский истребитель сбил малайзийский авиалайнер. Количество лжи перешло в качество.

Внешняя политика современной России потерпела катастрофу

Но она, эта политика, не изменится. Российская верхушка любое отступление воспринимает как поражение. Уверен - в Москве уже задумываются над так называемым "асимметричным ответом" Западу. Для этого есть хакеры, пропагандистские ресурсы, да и вооруженные силы. Это не холодная война. У нее все же были свои правила. У новой войны России с Западом их не будет.