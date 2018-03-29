«У меня украли вещи из камеры хранения, а магазин не хочет возвращать деньги» 4 29.03.2018, 16:55

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Что делать при пропаже вещей из камеры хранения?

Пришла, оставила в ячейке вещи, закупилась, ушла. Оказалось, что за столь короткое время в ячейке кто-то побывал. Личных вещей не осталось. Вместе с супругом женщина пыталась получить компенсацию сразу же. Директор магазина предложила подождать решения милиции. Возник конфликт. Его для onliner.by комментирует юрист.

«Вряд ли кто-то возместит вам деньги»

Рассказывает супруг пострадавшей.

— Жена сходила в библиотеку, взяла книжку. Пришла в магазин «Виталюр». Оставила сумку в ячейке, там было минимально продуктов. Отоварилась. Вернулась к ячейке, а она вскрыта.

Женщина обратилась к администратору.

— Та сказала, мол, давайте полюбовно решим вопрос. Жена обозначила цену вопроса в 20 рублей. Но директор сказала, что магазин платить не будет.

Женщина вызвала милицию.

— Посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Какая-то женщина открыла одним ключом два ящика. Забрала свое, забрала чужое — и удалилась.

Созвонились с директором.

— Она предложила приехать к ней, решить конфликт полюбовно, разобраться с деньгами. Приехали — директор сказала, что она передумала. Мол, связалась с юристами, ничего возвращать не будем, пусть милиция разбирается с этим вопросом.

Мужчина позвонил в администрацию Заводского района.

— Мне сказали то же самое. В том духе, что не тратьте ни свое, ни мое время. Вряд ли кто-то возместит вам деньги. Заявление лежит в милиции, вот пусть она в этом и разбирается. Вот такая стена непонимания. Вот что у нас творится в магазинах. Ничего там не охраняется. Дело не в этих 20 рублях, а в общей ситуации.

«Я должна отдавать эти деньги из своего кармана»

Вот мнение директора магазина.

— Девушка оставила свои вещи в ячейке. Когда вернулась, она была вскрыта кем-то другим. Вещи забрали. Охранники посмотрели камеры. Было видно, что какая-то старушка пришла с ключом, вскрыла ячейку и забрала чужие вещи. Милиционеры предположили, что в один из дней женщина пришла и забрала ключ. Когда мы видим, что ячейка без ключа, то достаем дополнительные. Но замок тот же. Видимо, махинация так и прошла. Теперь милиция разбирается с данным делом.

— И как контролировать эти ключи? Их ведь очень просто унести.

— Очень сложно. Сами понимаете, какой поток людей в продуктовых магазинах. Тем не менее, я считаю, действия девушки не очень правильны. Она требует 20 рублей. Смысл не в том, что мне жалко таких денег. Но отдавать я их должна из своего кармана. Потому я и сказала, что мы будем каким-то образом решать этот вопрос после того, как разберется милиция. Тем более ту женщину пробили. Она рассчитывалась нашей картой.

Директор ждет решения милиции.

— Я сказала девушке: «А каким образом я могу отдать деньги, если даже не знаю, что было в вашем пакете?» Она ответила, что там был минимальный набор продуктов и книга из библиотеки. Она звонила в библиотеку и узнавала, сколько эта книга стоит. Сказали, что в районе 10 рублей. «Так вы таким образом можете заявить и 50 рублей, и 1000, и сколько угодно. И что, мне нужно из своего кармана их возмещать?» Потому и предложила дождаться действий милиции. Девушка пришла сегодня и сказала, мол, будет обращаться в суд. Я ответила, что это ее право.

— Супруг говорит, что вы изначально предлагали возместить эти деньги, а потом передумали.

— Я пригласила поговорить и на встрече предложила дождаться действий милиции.

— Администрация магазина несет ответственность за вещи в ячейках?

— Охрана больше работает на зале и следит за сохранностью продуктов. Но мы не снимаем с себя ответственность. В любом случае ячейки находятся в нашем магазине. Сюда приходят покупатели, и мы хотим обеспечить их комфорт.

«За защитой своих прав вы можете обратиться в суд»

Что по поводу закона? Комментирует юрист Татьяна Ревинская.

— В соответствии с п. 20 Правил продажи отдельных товаров и осуществления общественного питания, утвержденного постановлением cовета министров (в редакции от 17.10.2016) — для обеспечения сохранности вещей покупателя (хозяйственных сумок, пакетов, портфелей и иных крупногабаритных вещей) продавец должен создать соответствующие условия. Продавец не вправе препятствовать входу покупателей в торговый зал с вещами покупателя.

Таким образом, если в магазине созданы для покупателей условия для хранения вещей — камеры хранения, то их наличие означает, что магазин готов заключить с вами безвозмездный договор хранения вещей.

Оставляя вещи в камере хранения, вы соглашаетесь с таким предложением и заключаете соответствующий договор. При этом согласно п. 2 ст. 393 Гражданского кодекса РБ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

Однако вам никто не вправе запретить как войти в торговый зал со своими вещами, так и совершать покупки в магазине. Вы сами принимаете решение, использовать корзину и тележку либо пройти без них.

Если же вы все-таки оставили вещи в камере хранения, то в этом случае магазин, выступая хранителем, по общему правилу несет ответственность за принятые вещи, а именно: за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость, что предусмотрено статьями 791, 792 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Что делать при пропаже вещей из камеры хранения?

— вызвать милицию, которая документально оформит факт пропажи;

— постараться оставить у себя ключ с номером ячейки, который будет являться доказательством заключения с магазином договора хранения и того, что вы воспользовались ячейкой (если ключ оставить невозможно, то следует зафиксировать, в какой именно ячейке были оставлены вещи, например сфотографировать как саму ячейку, так и ключ с номером);

— написать магазину претензию (жалобу в книгу жалоб и предложений) о причинении вам материального ущерба, указав, какие именно вещи были оставлены и их стоимость.

— Если же магазин откажется от добровольного возмещения ущерба, а результат рассмотрения милицией заявления вас не устроит, то в этом случае за защитой своих прав вы можете обратиться в суд, представив соответствующие доказательства, в числе которых также могут быть: свидетельские показания, чеки оплат покупок в день пропажи вещей, видеозаписи камер наблюдения и другое, — говорит юрист. — Следует также обратить внимание, что размещение в торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания предупреждения граждан о том, что «за оставленные в ячейках (камере хранения) вещи администрация ответственность не несет» не соответствует требованиям действующего законодательства.