К сохе от атомной бомбы Сергей Жбанов

29.03.2018, 17:08

Белорусское экономическое руководство на протяжении последних 22 лет двигалось вспять.

16 марта агентство Moody's наконец-то солидаризировалось с коллегами из Standard & Poor's и Fitch Ratings, входящими в большую тройку международных рейтинговых агентств, также решив повысить суверенный рейтинг эмитента Беларуси. Как сообщается в пресс-релизе агентства, суверенный рейтинг и рейтинг необеспеченного долга Беларуси повышен с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом. Много это или мало?

Минфин Беларуси отреагировал на эту новость сообщением, в котором напоминает, что «это первое с 2011г. повышение Moody's уровня кредитного рейтинга Республики Беларусь». И надо сказать запоздалое, поскольку рейтинговое агентство Standard & Poor's еще в октябре 2017г. повысило суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня В. А в январе 2018г. аналогичное действие осуществило рейтинговое агентство Fitch Ratings.

В общем, пусть и с некоторой задержкой, но агентство Moody's под впечатлением от «улучшения внешней ликвидной позиции страны» решило так же отреагировать на позитивные перемены в золотовалютных резервах Беларуси. Реакция оказалась верной, поскольку давным-давно Уинстон Черчилль заявил, что «репутация державы точнее всего определяется суммой, которую она способна взять в долг». Это тот самый случай. Ведь суверенные валютные резервы растут, хоть и за счет новых внешних кредитов, т.е. долгов.

Так, за прошлый год совокупный внешний долг Беларуси, согласно статистике Нацбанка, возрос, причем сразу на $2,4 млрд., и достиг почти $40 млрд. Внешний долг органов госуправления пока еще в 2,2 раза меньше, т.е. был равен $17,25 млрд. по состоянию на 1 января 2018г. Впрочем, и это немало, если учесть два обстоятельства.

Во-первых, речь идет об экономике, где, как минимум, три четверти ВВП приходится на госсектор. Во-вторых, внешний госдолг увеличивается чересчур динамично, поскольку вырос в 34,5 раза за последние 11 лет. На 1 октября 2007г. его величина была чуть более $0,5 млрд. Однако Беларусь знала и лучшие времена. Например, в 1996г. госдолг был почти нулевой, после того как Россия простила суверенной Беларуси около $1 млрд. газовой задолженности в обмен на возможность эксплуатации в течение 25 последующих лет двух военных объектов на территории Беларуси - узла связи ВМФ в Вилейке и радиолокационной станции «Волга» в Брестской области.

Но именно данный исторический факт дает основание вспомнить другое, но уже приписываемое Уинстону Черчиллю высказывание об Иосифе Сталине. Якобы выдающийся британский лидер, оценивая его достижения, заявил: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Пусть это фейк и Черчилль таких слов никогда не произносил, но ход мыслей неизвестного автора данной цитаты определенно заслуживает внимания. Рассуждая подобным образом, нетрудно прийти к мысли о том, что белорусское экономическое руководство на протяжении последних 22 лет двигалось вспять, т.е. от атомной бомбы к сохе.

Впрочем, для рейтинговых агентств эти рассуждения - сплошная лирика и беллетристика. Их интерес известен и неизменен - главное, чтобы суверенный заемщик постоянно снижал риски обслуживания внешнего суверенного долга страны. В системе непреложных финансовых истин данная цель главная, поскольку является безусловным благом для поддержки баланса в глобальной валютной системе, а способы ее достижения носят вторичный характер.

Тем не менее агентство Moody's вспоминает в своем пресс-релизе о некоторых достоинствах и недостатках белорусской экономики. В первой части отмечается «привлечение долгосрочного внешнего финансирования, а также снижение дефицита платежного баланса, сокращение объемов директивного кредитования и лимитов гарантированного госдолга». А к негативам отнесли перспективы существенного ухудшения бюджетных показателей и слабую институциональную эффективность экономики страны.

Впрочем, на все эти экономические процессы тоже ведь можно взглянуть с разных углов. Например, один мой курящий знакомый купил себе пружинный эспандер. На мой вопрос, зачем он это сделал, последовал неожиданный ответ: «Буду развивать грудь и плечи, чтобы курить было легче». И надо сказать, что подобный подход к своему здоровью с позиции отдельно взятого свободного индивидуума, безусловно, имеет право на жизнь. И только время и практика объективно покажут, насколько верен был избранный метод. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.

В случае неудачи продадим свои почки Западу. Вот и все дела.

Сергей Жбанов, «БелГазета»