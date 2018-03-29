Тамара Сергей: Сегодня в администрации Лукашенко нарушили закон 8 29.03.2018, 17:17

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Тамара Сергей

Власти не слышат и не хотят слышать белорусов.

Глава администрации Лукашенко Наталья Качанова сегодня утром отменила прием граждан. Десятки людей не только из Минска, но и из регионов Беларуси, не имели даже возможности попытаться решить свои наболевшие проблемы, передает «Радыё Рацыя».

По словам юриста и правозащитницы Тамары Сергей, руководитель администрации должна была организовать работу так, чтобы людей принял кто-то из ее заместителей, как это прописано в законе «Об обращениях граждан и юридических лиц». Но этого не было сделано.

- То есть в администрации Лукашенко сегодня был нарушен закон. Почему? А потому что они просто игнорируют граждан. Надо отметить, что Качанова не принимала граждан уже более пяти месяцев. И это при том, что совсем недавно министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил о том, что будет пресекать и не даст провести ни одного «несанкционированного мероприятия». И получается, что народ между молотом и наковальней.

Граждане в своем государстве оказались бесправными. Власти не хотят их слушать и слышать и защищаются от требований граждан с помощью милиции. Жалобы людей часто не рассматриваются, а формально пересылаются в те органы, на которые граждане жалуются. И в этом настоящая трагедия нашего общества, - считает правозащитник Тамара Сергей.