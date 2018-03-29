«Белпочта» со 2 апреля поднимает тарифы на некоторые услуги 1 29.03.2018, 17:28

Повышение тарифов на услуги составит в среднем 6%.

«Белпочта» со 2 апреля изменит тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Так, вырастут тарифы на отдельные нерегулируемые внутриреспубликанские услуги почтовой связи общего пользования: пересылка простых мелких пакетов, отправлений 1 класса, заказной письменной корреспонденции, корреспонденции с объявленной ценностью, посылок, пишет tut.by.

Повышение тарифов на услуги составит в среднем 6% к уровню тарифов, действующих с 27 марта 2017 года.

— Деятельность РУП «Белпочта» направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, внедрения новых услуг, основанных на современных информационных технологиях, — отмечают в организации.

В «Белпочта» отмечают, что останутся неизменными тарифы на пересылку внутриреспубликанских отправлений ЕМS, почтового денежного перевода, услуг «Почтовый курьер», «Прямая почтовая реклама», «Почтовый маркетинг», «Местная посылка», «Экспресс-курьер».