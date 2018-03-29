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Состояние дочери Скрипаля Юлии улучшилось

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  • 29.03.2018, 17:36
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Фото: Getty Images

Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Состояние дочери Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается и теперь оценивается как стабильное, сообщила больница Солсбери. Ее отец, также отравленный нервно-паралитическим веществом в начале марта в Англии, остается в критическом состоянии, сообщает bbc.com.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.

Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

Как накануне сообщили полицейские Скотленд-Ярда, местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома. По словам корреспондента Би-би-си, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери.


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