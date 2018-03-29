Белоруска с 38-летним стажем: $170 - это разве те деньги, которые я заработала за всю жизнь? 1 29.03.2018, 17:44

История пенсионерки, которая заработала на хорошую жизнь, но так ее и не получила.

«Мы ни в чем не нуждались», — вспоминает для tut.by Марина Антоновна Гуляева свою жизнь до пенсии. Она проработала 38 лет. Но после выхода на заслуженный отдых оказалось, что на достойную старость так и не заработала. Сейчас она получает 340 рублей. После расходов на коммуналку и лекарства у нее остается всего 75 рублей на питание. В этом квартале даже газету не выписывала.

История пенсионерки смотрите в видео: