Трамп продвигает свой план обновления инфраструктуры 1 29.03.2018, 17:56

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Дональд Трамп

Президент США раутет за крупный проект по реновации дорог и мостов.

Президент расскажет о своих предложениях по ремонту и восстановлению дорог, мостов, аэропортов и других элементах инфраструктуры, сообщает «Голос Америки».

Президент США Дональд Трамп в четверг посетит город Ричфилд, штат Огайо. Тема его выступления – план обновления инфраструктуры, который предполагает использование 200 миллиардов долларов из федеральных средств для стимулирования инвестиций в размере, как минимум, 1,5 триллионов долларов в течение десяти лет на ремонт и замену автомобильных трасс, мостов, портов, аэропортов и других элементов инфраструктуры.

Трамп анонсировал свой масштабный план по инфраструктуре в феврале, представив его таким образом, чтобы заручиться поддержкой обеих партий. Однако план предусматривает большие вложения со стороны властей штатов и властей местного уровня, что вызвало в Конгрессе беспокойство по поводу возможности повышения платы за проезд и продажи активов с целью сбора средств.

Маловероятно, что Конгресс вынесет на рассмотрение план в духе предложений Трампа или что контролирующие обе палаты республиканцы составят собственный законопроект, в то время как законодатели сосредотачивают свое внимание на предстоящих выборах.

Вместо этого Конгресс планирует принять пакет сходных мер, в том числе увеличение расходов на инфраструктуру в рамках масштабного бюджетного законопроекта, который президент подписал на прошлой неделе. Этот законопроект, обеспечивающий правительство финансированием до 30 сентября, предусматривает выделение дополнительных средств на транспортные проекты, проведение широкополосного интернета в сельской местности и другие инициативы.

Спикер Палаты представителей Пол Райан в одном из своих твитов назвал этот план «долгожданным обновлением инфраструктуры нашей страны».

Трамп в последний раз появлялся на публике в пятницу, раскритиковав принятый Конгрессом бюджет.

В последние дни президент сделал сравнительно немного публичных высказываний – за исключением серии твитов о торговле и намеченной встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс опровергла предположения о том, что он старается держаться в тени.

«Он был чрезвычайно активен всю неделю», – отметила Сандерс, напомнив о принятых Трампом мерах в сфере торговли и его решении выслать российских дипломатов.

Ранее Трамп отмечал, что предложения по инфраструктуре для него не так важны, как усилия по сокращению налогов и увеличению оборонных расходов.

«Для меня очень важны вооруженные силы, сокращения налогов и регулирование», – сказал Трамп в феврале, представляя план лидерам штатов и местных органов власти в Белом доме.

Как ожидается, в Огайо Трамп также уделит внимание новому докладу Совета экономических консультантов Белого дома, согласно которому его план по инфраструктуре может в течение 10 лет внести скромный вклад в развитие экономики и помочь трудоустроить сотни тысяч безработных.