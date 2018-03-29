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В общежитии БНТУ нашли тело 19-летнего первокурсника

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  • 29.03.2018, 18:04
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Тело первокурсника из России нашли в запертой изнутри комнате общежития.

Следователи выясняют причины смерти 19-летнего первокурсника в столице. Его тело нашли в комнате общежития в минувшие выходные. Подробности сообщили tut.by в Управлении Следственного комитета по Минску.

Молодого человека нашли в запертой изнутри комнате общежития на проспекте Независимости в минувшую субботу, 24 марта. Это студент первого курса, уроженец российского города Курск.

«О безвестном отсутствии молодого человека сообщила сотруднику учреждения девушка, которая не смогла до него дозвониться. Сосед погибшего на выходные уехал домой», — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

На теле юноши не имелось видимых признаков криминального характера. По словам знакомых, накануне вечером они вместе пили спиртное.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе осмотров изъяты различные емкости, медицинские инструменты, мобильный телефон и иные предметы. Устанавливается круг общения молодого человека.

По данным tut.by, парень — студент БНТУ. Проверку проводит Советский районный отдел СК города Минска.


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