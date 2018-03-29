Bloomberg узнало о планах слияния двух мировых автогигантов 3 29.03.2018, 18:08

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Известные французский и японский автопроизводители намерены объединиться в одну компанию.

Французский автопроизводитель Renault и японская компания Nissan ведут переговоры о слиянии в одну автокомпанию.

Об этом сообщает apostrophe.ua cо ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают собеседники агентства, таким образом компании стремятся укрепить свой двухлетний союз перед беспрецедентным вызовом, связанным с переходом автомобильной отрасли не электрическую энергию.

Renault в настоящее время владеет 43% акций Nissan, в то время как японский автопроизводитель имеет 15% долю в капитале французской компании. По словам источников, Карлос Гон, являющийся председателем совета директоров обеих компаний, скорее всего, станет руководителем объединенного автопроизводителя. При этом компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

Вместе с тем, объединить компании будет непросто, считают эксперты. Французское правительство владеет 15% Renault и вряд ли откажется от своей доли в компании. Сделку должны одобрить правительства обеих стран и у каждого их них может быть свое мнение относительно того, где должен быть расположен главный офис компании.

Ранее стало известно о переговорах между немецкой корпорацией Volkswagen и итало-американским автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles об объединении производственных мощностей.