Отстояли! Гомельчане остановили уплотнение микрорайона 2 29.03.2018, 18:30

Солидарность и медийная огласка помогли жителям Сельмаша отстоять свою зеленую зону.

27 марта городские власти вместе с застройщиком провели в спортивном зале школы № 9 встречу с жителями «Сельмаша», которые сплоченно выступили против строительства двух многоэтажек на месте фруктового сада на улице Фадеева, передает gomel.today.

На встрече присутствовали представители администрации Железнодорожного района, УКС-а, института «Гомельгражданпроект», «депутаты» местного округа и, естественно, негодующие местные жители. Как сообщает паблик «ВКонтакте» «Жилищный вопрос | Гомель», школьный спортзал был заполнен целиком.

Удивительно, но власти услышали народное мнение — люди высказались резко против уплотнительной застройки. Слуги народа пообещали пересмотреть свои градостроительные планы, а в саду провести совместный с местными жителями субботник.

Напомним, что 17 марта на месте предполагаемой застройки состоялся митинг, который собрал более сотни возмущенных коммерческим строительством людей.