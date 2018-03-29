Навальный: Екатеринбург, выходите на митинг за право выбирать 29.03.2018, 18:41

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В РФ крупных городов, где остались прямые выборы мэра, почти не осталось.

Да и не крупных тоже не осталось, пишет российский политик Алексей Навальный на своем сайте.

Екатеринбург — один из последних, но и здесь хотят отнять у людей право голосовать за собственную власть. 3 апреля рассматривается такой законопроект.

Это не в первый раз, но именно Екатеринбург известен тем, что каждую попытку оскорбить горожан таким образом они отбивали — создавали большую межпартийную коалицию, проводили митинги против отмены выборов мэра и тд.

Сейчас такая коалиция снова создана, там совершенно разные люди. Это именно общегородское движение екатеринбуржцев. Такое, народное.

И народный характер движения легко объясним. Почитайте интервью с социологом Виктором Вахштайном. Он говорим, что во всех городах России упал уровень доверия к местной власти и только в Екатеринбурге вырос. «Эффект Ройзмана».

— ...Но в прошлом году на первое место по недоверию вышли местные органы самоуправления.

— Это же наиболее приближенный к людям уровень власти.

— Да. Это ровно то, что воспринимается как ответственный за происходящее институт. Есть одно исключение в нашей выборке, где уровень доверия местной власти, наоборот, немного вырос, — это Екатеринбург.

— Ройзман?

— Да, это эффект (мэра города Екатеринбурга) Ройзмана.

Эффект избранного мэра, который знает своих горожан, разговаривает с ними. Действует от их имени. Пока, вон, многие регионы не знали, объявлять траур по Кемерово или нет, Екатеринбург взял и объявил:

Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 27 марта 2018 г.

Вот этим и отличается выбранный мэр от назначенца.

Екатеринбуржское движение за сохранение выборности мэра важно для всей страны. Все соцопросы показывают, что не менее 70% граждан всегда высказываются за прямые выборы мэров и губернаторов. В этом смысле Кремль идёт прямо против воли народа.

2 апреля, накануне рассмотрения законопроекта об отмене выборов, в Екатеринбурге пройдёт митинг. Он согласован, там и сам Евгений тоже выступит.

Екатеринбург!

У нас хотят отнять наше право самим выбирать себе мэра!

Мнение жителей города им безразлично.

Митинг против отмены прямых выборов 2-го апреля в 19.00 на пл. Обороны.

Я буду. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 29 марта 2018 г.

Приходите обязательно вне зависимости от политических взглядов. Нормальный человек не может не протестовать, когда у него так нагло отнимают право выборов.