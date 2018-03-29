Белорусские вузы не привлекают иностранцев 3 29.03.2018, 18:54

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Иностранцев в наших вузах стало меньше.

Количество студентов-иностранцев в вузах Беларуси уменьшилось почти на 491 человека по сравнению с 2016/2017 учебным годом, сообщает tut.by.

На начало 2017/2018 учебного года в университетах страны обучалось 14 635 иностранцев, при этом ранее, в 2016/2017 учебном году, эта цифра доходила до 15 126 человек. То есть студентов-иностранцев стало меньше на 491 человека.

В 2015/2016 учебном году их было 14 594, а в 2014/2015 учебном году — 14 144.

К нам чуть реже стали приезжать из Туркменистана, России, Нигерии, Азербайджана, Казахстана и Украины. Однако чаще из Ирана, Китая, Таджикистана, Шри-Ланки, Индии и Ливана.

Больше всего в белорусских вузах студентов из Туркменистана — 7108 человек, России — 1499, Ирана — 943, Китая — 875, Таджикистана — 455. Меньше всего из Украины — 223 человека.